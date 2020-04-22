Народный артист Азербайджана порадовал австрийскую публику

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, известный тенор Юсиф Эйвазов принял участие в программе под названием "Мы поём для Австрии", которая транслировалась австрийской телерадиокомпанией ORF, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В программе, которая реализована по инициативе ORF и Венской государственной оперы, приняли участие всемирно известные оперные исполнители. Вокалисты, приостановившие свою концертную деятельность из-за пандемии коронавируса, посредством телевизионного эфира порадовали своих поклонников выступлениями.

В программе наряду с народным артистом Азербайджана Юсифом Эйвазовым приняли участие известные исполнители - народная артистка России Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, Валентина Нафорницэ, Елена Максимова, Йонас Кауфман и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)