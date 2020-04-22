Грузинка исполнила на азербайджанском языке "Sənə də qalmaz" и бросила челлендж (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 21-летнняя ученица Batumi State Maritime Academy, грузинская вокалистка Диана Фалавандишвили исполнила на азербайджанском языке песню "Sənə də qalmaz" на музыку и слова корифеев нашей культуры Тофига Гулиева и Расула Рзы. Эту композицию в свое время исполняли великие азербайджанские исполнители Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Шовкет Алекперова, Лютфияр Иманов, Рауф Атакишиев, из современных - Фаиг Агаев, всемирно известный исполнитель Сами Юсуф и турецкая звезда Рафет Эль Роман.

Диана выставила видео на своей странице в Facebook и бросила челлендж азербайджанским друзьям, чтобы они исполнили песню на грузинском языке.

"Дорогие азербайджанские друзья! Когда я был с вами, вы выражали мне огромное тепло, любовь и желание дружить со мной. Я никогда не забуду этот красивый город Баку! И этой песней я хочу поблагодарить вас за незабываемые воспоминания, которые остались в моем сердце. #Stayathome и берегите себя. Эта песня о любви, которая вызывает большие эмоции. Səni sevirəm!", - написала Диана.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)