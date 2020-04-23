Как делают шебеке? (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра, наряду с другими прекрасными образцами различных видов декоративно-прикладного искусства, хранятся шебеке - деревянные ажурные рамы, сообщает Trend Life.
На официальной странице музея в социальной сети Facebook представлен видеоролик, рассказывающий о трех шебеке XX века из коллекции "Керамика, стекло, дерево, бумага" Азербайджанского национального музея ковра.
В видеоролике наглядно показан процесс изготовления шебеке.
(Автор: Джани Бабаева
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