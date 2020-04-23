Известный стилист из Баку рассказал Андрею Малахову как проводит карантин (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский стилист и телеведущий, уроженец Баку Влад Лисовец в эфире ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" рассказал, как проводит период самоизоляции, сообщает Trend Life.

Очередной выпуск программы на российском телеканале был посвящен карантинному режиму в России и распространению коронавирусной инфекции (COVID-19).

Отвечая на вопросы ведущего программы Андрея Малахова, Влад Лисовец рассказал, как проводит время в период карантина.

"Сейчас мы с мамой проводим много времени с близкими. Я танцую три раза в день, кушаю, готовлю, и еще делаю зарядку", - сказал известный стилист, продемонстрировав упражнения со скакалкой.

Он отметил, что главное - это настроение, и посоветовал не унывать.

Напомним, что Владислав Лисовец родился 9 августа 1972 года в Баку. С детства занимался хореографией, окончил балетную школу, получил музыкальное образование. В старших классах увлекся парикмахерским делом и освоил профессию парикмахера, а позднее и стилиста. В 1994 году Лисовец отправился на учебу в Москву, где получил высшее образование по специальности "психолог".

Работал стилистом групп "Агата Кристи" и "Блестящие", Аниты Цой, Жанны Фриске, Валерия Леонтьева, Ирины Понаровской и других звезд. Кроме того, активно работал на фэшн-показах. Владеет несколькими салонами красоты. Снимался в фильмах и сериалах, а также вел телевизионные ток-шоу.

(Автор: Джани Бабаева)