Азербайджанцы из Турции, Франции и Испании примкнут к челленджу #senetinledestekle (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Известные музыканты, наши соотечественники, проживающие в разных странах мира, присоединяются к челленджу Главного управления культуры города Баку - #senetinledestekle (поддержи своим искусством), сообщает Trend Life.

На текущей недели к челленджу #senetinledestekle присоединятся наши соотечественники, успешно представляющие за рубежом культуру и искусство Азербайджана.

Так, 23 апреля в 21.00 талантливая семья музыкантов, проживающие в Турции заслуженные артисты Азербайджана - пианист Ислам Манафов и его дочь, дирижер, композитор и пианистка Туран Манафзаде выступят с онлайн-концертом, призвав соотечественников оставаться дома.

24 апреля в 20.00 в Париже (Франция) выступит с онлайн-концертом молодой исполнитель на флейте Агарагим Гулиев, а 25 апреля в 21.00 в Мадриде (Испания) - молодой талантливый скрипач Камран Омарли.

Онлайн-концерты будут транслироваться на официальной странице Главного управления культуры города Баку в Instagram (@bakimedeniyyetidaresi).

В ходе онлайн-эфира зрители смогут пообщаться с музыкантами, задать им вопросы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)