В Узбекистане объявлен конкурс "Карабахский край Азербайджана глазами художников"

БАКУ/Trend Life/ - В феврале текущего года при организации Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане был дан старт культурному проекту "Карабах - колыбель азербайджанской культуры". В рамках данного проекта объявлен конкурс рисунков "Карабахский край Азербайджана глазами художников", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Конкурс проводится Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева в Узбекистане совместно с Исмаиллинским региональным управлением культуры и Центром искусств "Хатаи" в Азербайджане.

Основной целью конкурса рисунков "Карабахский край Азербайджана глазами художников" является побуждение молодых и талантливых художников Узбекистана и Азербайджана к созданию красивых произведений искусства, стимулированию их творческой деятельности, а также пропаганда азербайджанской, тюркской культуры и укреплению дружеских и братских отношений.

Работы будут оцениваться жюри, в состав которого войдут известные художники Азербайджана и Узбекистана.

Конкурс стартует 24 апреля 2020 года и будет проводиться по возрастным категориям 14-30 лет, в нем могут принять участие молодые художники Узбекистана и Азербайджана.

До 15 июня текущего года фотографии картин, а также копия документа, удостоверяющего личность автора, информация об авторе работы (контактный номер, адрес электронной почты) должны быть отправлены на электронную почту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева, действующего в городе Ташкент (culcenter.az@gmail.com).

Оригинальные картины должны быть отправлены с узбекской стороны в Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева (Мирабадский район города Ташкент, улица Гейдара Алиева, 9, (+998) 71 293 50 92), с азербайджанской стороны в Центр искусств "Хатаи" (город Баку, улица Ходжалы 62, AZ1025, (+994) 12 490 84 51/52/53).

Будут отобраны пять лучших работ от обеих стран, победителям будут вручены денежные премии, а также почетные дипломы.

Все представленные на конкурс картины будут продемонстрированы в выставочных залах Азербайджана и Узбекистана, а также будут переданы в дар учреждениям, созданным по проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева, в различные вузы и учреждения культуры Узбекистана.

Кроме того, представленные на конкурсе картины и информация о них будут размещены на сайте Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева и на странице, которая будет создана в электронной энциклопедии "Википедия”.

Дополнительная информация об условиях конкурса будет представлена на сайте Центра (http://azculture.uz/musabiqeler.php?link=musabiqeler).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)