В Узбекистане объявлен конкурс "Карабахский край Азербайджана глазами художников"

Культура 23 апреля 2020 17:31 (UTC+04:00)
В Узбекистане объявлен конкурс "Карабахский край Азербайджана глазами художников"

БАКУ/Trend Life/ - В феврале текущего года при организации Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане был дан старт культурному проекту "Карабах - колыбель азербайджанской культуры". В рамках данного проекта объявлен конкурс рисунков "Карабахский край Азербайджана глазами художников", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
Конкурс проводится Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева в Узбекистане совместно с Исмаиллинским региональным управлением культуры и Центром искусств "Хатаи" в Азербайджане.

Основной целью конкурса рисунков "Карабахский край Азербайджана глазами художников" является побуждение молодых и талантливых художников Узбекистана и Азербайджана к созданию красивых произведений искусства, стимулированию их творческой деятельности, а также пропаганда азербайджанской, тюркской культуры и укреплению дружеских и братских отношений.

Работы будут оцениваться жюри, в состав которого войдут известные художники Азербайджана и Узбекистана.

Конкурс стартует 24 апреля 2020 года и будет проводиться по возрастным категориям 14-30 лет, в нем могут принять участие молодые художники Узбекистана и Азербайджана.

До 15 июня текущего года фотографии картин, а также копия документа, удостоверяющего личность автора, информация об авторе работы (контактный номер, адрес электронной почты) должны быть отправлены на электронную почту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева, действующего в городе Ташкент (culcenter.az@gmail.com).

Оригинальные картины должны быть отправлены с узбекской стороны в Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева (Мирабадский район города Ташкент, улица Гейдара Алиева, 9, (+998) 71 293 50 92), с азербайджанской стороны в Центр искусств "Хатаи" (город Баку, улица Ходжалы 62, AZ1025, (+994) 12 490 84 51/52/53).

Будут отобраны пять лучших работ от обеих стран, победителям будут вручены денежные премии, а также почетные дипломы.
Все представленные на конкурс картины будут продемонстрированы в выставочных залах Азербайджана и Узбекистана, а также будут переданы в дар учреждениям, созданным по проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева, в различные вузы и учреждения культуры Узбекистана.

Кроме того, представленные на конкурсе картины и информация о них будут размещены на сайте Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева и на странице, которая будет создана в электронной энциклопедии "Википедия”.

Дополнительная информация об условиях конкурса будет представлена на сайте Центра (http://azculture.uz/musabiqeler.php?link=musabiqeler).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Туркменистан проводит профилактику опасных инфекционных заболеваний
Туркменистан проводит профилактику опасных инфекционных заболеваний
ГК «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования
ГК «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования
Туркменистан поддерживает призыв ООН к глобальному перемирию в ответ на пандемию коронавируса
Туркменистан поддерживает призыв ООН к глобальному перемирию в ответ на пандемию коронавируса
Loading Bars
Лента новостей
В Грузии продолжается фермерская деятельность Бизнес 18:04
Китай будет продолжать снабжать Азербайджан медицинскими принадлежностями Политика 18:03
Какую поддержку получает МСБ в Казахстане в условиях режима ЧП? Бизнес 17:57
«Цифровой регулятор» BusinessOptix будет адаптирован к потребностям авиации Казахстана ИКТ 17:53
Азербайджанские телеведущие посвятили клип героизму врачей (ВИДЕО) Социум 17:47
Европейские переработчики наращивают импорт нефти из Саудовской Аравии Европа 17:46
МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с особым режимом карантина Общество 17:44
Турал Гянджалиев: Отказ Армении от варианта поэтапного решения конфликта подрывает переговорный процесс Нагорно-карабахский конфликт 17:40
В Узбекистане объявлен конкурс "Карабахский край Азербайджана глазами художников" Культура 17:31
В США заявили, что потребляют минимальный объем нефтепродуктов за последние 30 лет США 17:28
При поддержке Госагентства по оказанию услуг гражданам в Азербайджане будет создан "Центр виртуальных услуг" ИКТ 17:25
Минэкономики Азербайджана разъяснило детали условий получения единовременных выплат (ВИДЕО) Экономика 17:22
Эльман Рустамов: В Азербайджане сохраняется макроэкономическая стабильность Финансы 17:17
Премьер-министр: Отношения Грузии и ЕС остаются прочными Финансы 17:09
Почему Гюльназ никогда не выйдет замуж? Необычные перформансы азербайджанцев на карантине (ВИДЕО) Интересное 17:04
Минтруда Азербайджана: Для получения единовременной выплаты за май безработные должны открыть банковские счета Общество 16:59
Туркменистан проводит профилактику опасных инфекционных заболеваний Туркменистан 16:48
Казахстано-японское уранодобывающее СП закупит электродвигатели Тендеры 16:33
Власти Британии начнут тестировать население на наличие антител к коронавирусу Европа 16:32
Узбекистан заимствует дополнительные средства для борьбы с последствиями пандемии Финансы 16:28
В Европе на четверть вырос недельный прирост случаев инфицирования коронавирусом Европа 16:28
Совет инвесторов поможет правительству Грузии в разработке новой стратегии Бизнес 16:20
«БЕЛАЗ» поставил технику горно-обогатительному комбинату в Казахстане Транспорт 16:14
Yelo Bank порадовал более 300 семей (ФОТО) Общество 16:13
В Азербайджане выявлены еще 30 случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 41 человек - Оперативный штаб Общество 16:13
Минобразования Азербайджана запустило для школьников сервис "Виртуальный гид" Общество 16:12
Эльшад Мамедов: Налоговое стимулирование частного сектора крайне необходимо для оживления национальной экономики Финансы 16:06
Эльшад Мамедов: Сокращение налоговых поступлений следует компенсировать частными инвестициями Финансы 16:04
Азербайджанские мастера единоборств провели акцию в поддержку больных талассемией (ФОТО) Спорт 15:56
Антимонопольный комитет Узбекистана рассказал о своей деятельности в стране Бизнес 15:53
Азербайджан принял участие в видеоконференции Всемирной таможенной организации (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:49
Азербайджанцы из Турции, Франции и Испании примкнут к челленджу #senetinledestekle (ФОТО) Культура 15:46
ГК «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования Тендеры 15:38
Вугар Миргейдаров: Меры по борьбе с коронавирусом в Азербайджане вселили в налогоплательщиков уверенность в завтрашнем дне Экономика 15:32
Azercell представляет услугу BluTV Экономика 15:19
AzerTelecom обеспечивает страну в условиях особого карантинного режима непрерывной интернет услугой Экономика 15:17
Применение налоговых льгот послужит совершенствованию внешнеэкономических отношений Азербайджана - Руслан Атакишиев Политика 15:16
Туркменистан поддерживает призыв ООН к глобальному перемирию в ответ на пандемию коронавируса Туркменистан 15:07
Импорт бензина и дизельного топлива в Грузию вырос в годовом выражении Энергетика 14:59
Bank Respublika присоединился к кампании Фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей (ФОТО) Социум 14:57
Азербайджан показал пример истинного гражданского общества - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 14:53
США выделили средства для поддержки Казахстана в борьбе с коронавирусом Казахстан 14:50
Мехди Бабаев: Налоговые льготы будут действительны следующие несколько лет Экономика 14:46
Высота снежного покрова в Сарыбаше составила 9 см Общество 14:45
AZAL и азербайджанские исполнители: "Вместе мы победим!" (ВИДЕО) Общество 14:44
Минометные батареи ВС Азербайджана выполняют боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:43
Huawei оказывает помощь Узбекистану в борьбе с коронавирусом ИКТ 14:37
Число пользователей Zoom выросло на 50% за 3 недели США 14:31
В Азербайджане обнародовано расписание школьных телеуроков на завтра Общество 14:29
В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию Общество 14:28
Больше всего визитов в Грузию было осуществлено из Азербайджана Туризм 14:22
NEQSOL Holding объявляет о назначении нового заместителя генерального директора, руководителя телеком направления Экономика 14:20
Я верю, что мы выйдем победителями – заслуженная артистка Афаг Аббасова (ВИДЕО) Социум 14:19
В Иране заявили о готовности атаковать корабли США, угрожающие безопасности страны Политика 14:10
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на приобретение комплектов защитной спецодежды Тендеры 14:08
Советы по безопасности видеоконференций от представителя «Лаборатории Касперского» в Азербайджане ИКТ 14:07
"Азеришыг" о положительном влиянии на уровень платежной дисциплины повышения льготного лимита потребления электричества Энергетика 14:02
Японский банк международного сотрудничества заинтересован в продолжении партнерства с Туркменистаном Финансы 13:58
Ереван обвиняет Москву во лжи? Политика 13:56
Компания ERIELL Group о сотрудничестве с Узбекистаном Энергетика 13:53
Совокупный объем освоенных Узбекистаном инвестиций снизился Финансы 13:47
Проведено онлайн-заседание комитета парламента Азербайджана по общественным объединениям и религиозным структурам Политика 13:41
Обнародован физический объем ВВП Казахстана по итогам 2019 года Бизнес 13:40
В Баку пройдет закрытый аукцион произведений живописи на тему коронавируса Общество 13:39
Завтра в Азербайджане местами ожидается снег Общество 13:38
Освобожден от должности главный консультант сектора Кабинета министров Азербайджана Общество 13:38
Минздрав Азербайджана о правилах вакцинации детей в период карантинного режима Общество 13:38
В Азербайджане создаются рабочие места для лиц с инвалидностью (ФОТО) Общество 13:34
Завершено строительство морского участка TAP между Албанией и Италией Энергетика 13:22
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 440 человек Европа 13:22
Готовность Азербайджана к поэтапному выходу из режима карантина может стать важным внешнеполитическим преимуществом для Баку - российский эксперт Политика 13:08
В Верховном суде Азербайджана большинство процессов приостановлено из-за карантина Общество 13:06
Nar продолжает поддерживать «Систему получения и мониторинга разрешений в период действия особого карантинного режима» Общество 12:57
Коронавирус COVID-19 – переход на цифровую экономику ИКТ 12:50
Во Вьетнаме за неделю не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом Другие страны 12:47
В Грузии начали проверку компаний, занимающихся онлайн-торговлей Бизнес 12:41
Бактрансагентство: На основных магистралях Баку снижена допустимая скорость движения Общество 12:37
Еще один конкурс перенесен из-за коронавируса (ВИДЕО) Общество 12:33
Портал Azexport.az запускает проект "Amazon - дистанционное обучение электронной коммерции" ИКТ 12:33
Освобожден Расул Джафаров - решение Верховного суда Общество 12:30
В Азербайджане призывники проинформированы о местах службы Общество 12:28
Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение субартезианских скважин в Нахчыване Политика 12:26
Китай выделит ВОЗ еще $30 млн на борьбу с пандемией Другие страны 12:26
Известный стилист из Баку рассказал Андрею Малахову как проводит карантин (ВИДЕО) Стиль 12:24
Туркменистан и ООН обсудили цифровизацию деятельности таможенной службы Бизнес 12:23
В 31 провинции Турции действует 4-дневный комендантский час Турция 12:23
Верховный суд оправдал Ильгара Мамедова Общество 12:18
В Нахчыване создана "Государственная служба страхования" Экономика 12:15
Туркменистан переизбран в члены комиссии ЭКОСОС Туркменистан 12:13
В азербайджанской армии проводится конкурс «Лучший руководитель группы занятий по общественно-политической подготовке» (ФОТО) Политика 12:06
В Азербайджане обнародовано число фермеров, зарегистрировавшихся в системе "Электронное сельское хозяйство" Финансы 11:54
Система выдачи единовременного пособия не перегружена – минтруда Азербайджана Общество 11:51
Азербайджан направил гуманитарную помощь в Боснию и Герцеговину Политика 11:50
Афет Гасанова: Меры по преодолению пандемии коронавируса и сохранению благосостояния населения с большим воодушевлением встречаются азербайджанским народом Политика 11:49
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 4 774 Россия 11:48
SOCAR запускает проект цифрового месторождения Энергетика 11:44
Ангела Меркель: Эпидемия коронавируса является самым серьезным вызовом со времени создания ФРГ Европа 11:41
Всемирный Банк продолжит финансировать проекты Узбекистана Финансы 11:34
Таможенный комитет Азербайджана совместно с TƏBİB проводят эпидемиологический контроль транзитных перевозок Транспорт 11:27
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1523 Армения 11:21
Все новости