Азербайджанские народные песни и теснифы в соцсети (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках совместного проекта Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет") министерства культуры Азербайджана и Mədəniyyət TV состоялась очередная концертная программа с участием Кенуль Мамедли и Ровшана Азиза, сообщает Trend Life.

Конуль Мамедли выразила благодарность народным артистам Сакине Исмайловой, Алибабе Мамедову и Мансуму Ибрагимову, а также заслуженному учителю Газанфару Аббасову за поддержку в творческой деятельности, в том числе, как солистки родного для неё Международного центра мугама.

Ровшан Азиз выразил признательность организаторам проекта и призвал всех соблюдать специальный карантинный режим. Он отметил, что посредством соцсетей общается со зрителями и выступает в сопровождении народного артиста, тариста Фируза Алиева. Ханенде исполнили народные песни, теснифы и произведения композиторов в музыкальном сопровождении Али Алиева (тар), Фарруха Гашимли (кяманча), Вагифа Гасымова (нагара).

На передаче было отмечено, что в рамках совместного проекта Bizi birləşdirən mədəniyyət продолжается реализация проектов Azərbaycan aşıqları ("Азербайджанские ашуги", XX əsr Azərbaycan Operetta İnciləri ("Жемчужины азербайджанской оперетты XX века"), Sərhədsiz musiqi ("Музыка без границ"), Muğam ustadlari ("Мастера мугама") и др.

Напомним, что программы, снимаемые в рамках проекта Bizi birləşdirən mədəniyyət, транслируются по ТВ в прямом эфире три дня в неделю и на странице Международного центра мугама в соцсети Facebook.

(Автор: Вугар Иманов)