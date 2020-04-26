Всеобщий любимец Эйюб Ягубов отмечает юбилей – друзья поздравляют! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня известный азербайджанский певец, исполнитель бакинcкого шансона и эстрадных песен, народный артист Эйюб Ягубов отмечает 55-летие, сообщает Trend Life. В связи со знаменательным событием друзья и творческие лица создали видеопоздравление, которое распространили в соцсетях.

Эйюб Закария оглы Ягубов родился 26 апреля 1965 года в городе Баку в поселке Баилово. Свое первое образование он получил в средней школе № 49. Большой интерес к музыке был выражен параллельной учебой в музыкальной школе № 3, где в 7 классе занял первое место среди юных пианистов Азербайджана. В 1980 году после окончания 8-летней учебы в средней школе, он поступил в Музыкальный техникум имени Асяфа Зейналлы на класс фортепиано. Первой мечтой Эйюба было стать музыкантом. Он никогда даже не предполагал о том, что в будущем станет певцом. Параллельно с учебой в техникуме, он работал пианистом в ансамбле народных инструментов "Хумаюн" под руководством прославленнего ханенде, народного артиста Алибабы Мамедова. Наряду с классической музыкой, изучал и народную музыку. C этим ансамблем он участвовал в концертах, проводимых во всех регионах Азербайджана.

С раннего возраста он часто пел среди своих друзей, знакомых, и поэтому был знаком с тонкостями искусства пения. Он был особенно влюблен в уличные песни старого Баку. Его желание петь не было вызвано материальной заинтересованностью. Одновременно, это желание, исходившее от чистого сердца, воодушевило его. Стал популярен в 1992 году. С тех пор выпустил более 10 альбомов, снял более 20 клипов, принял участие в 7 фильмах. А главное, его искренне любят миллионы! С юбилеем! Всех благ и дальнейших успехов!

(Автор: Вугар Иманов)