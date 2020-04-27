Бакинская русдрама запускает бесплатные онлайн-показы спектаклей

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна подготовил репертуар онлайн-спектаклей на май 2020 года, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В репертуар входят спектакли как для детей, так и для взрослой аудитории. Спектакли будут демонстрироваться в режиме реального времени на странице театра в Facebook, а также в соответствующем разделе на сайте театра.

Это будет онлайн-трансляция спектаклей, указанных в репертуаре. Начало спектаклей для детей в 12.00, а для взрослых в 19.00. Просмотр бесплатный.

Зрители смогут онлайн посмотреть такие спектакли как "Детектор лжи", "Жениха вызывали, девочки?", "Ох, уж эта Анна", "Волки и овцы", "Еще одна ночь Шахерезады", "С любовью не шутят", "Церемония", "Король лир", "Федра", "В хрустальном дворце", "Любовные интриги в новогоднюю ночь", "Сон в летнюю ночь", "Хочу купить мужа", "Артист и его тень", а также несколько частей детского спектакля "Угадай сказку".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)