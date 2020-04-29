Азербайджанская экс-телеведущая обратилась из Миннесоты, где от коронавируса погибло 300 человек (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Автор онлайн-проекта Every Azeri Magazine, ныне проживающая в США известная азербайджанская телеведущая Гюнель Мусеви в своем видеообращении к Trend Life поддержала граждан Азербайджана в период карантинного режима и призвала соблюдать все правила и меры, рекомендуемые в данной ситуации.

"Я на протяжении долгого времени проживаю в штате Миннесота, и у нас, как и везде, карантинный режим. Пользуясь возможностью, хочу обратиться к гражданам Азербайджана, а также к соотечественникам, проживающим за рубежом - соблюдайте карантинный режим. Потому что единственный выход при пандемии - это сократить общение, и находится в социальной самоизоляции. Верно и точно делая это, мы сможем выступить против пандемии, и быстрее вернуться к нашей привычной жизни. Понимая всю серьёзность ситуации, соблюдайте необходимые меры и правила, призывы государства. Это временная ситуация, и в скором времени, победив этот вирус, мы вернемся к нашей обычной жизни. Оставайтесь дома, будьте здоровы, будьте стойкими!", - сказала Гюнель Мусеви.

Напомним, что Гюнель Мусеви на протяжении 10 лет проживает в США, в городе Сент-Пол.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли 58 365 человек.

По последним данным, в Миннесоте официально зафиксировано 4 181 случай заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество смертей от коронавируса в Миннесоте составляет 301 человек.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)