Государственный ансамбль танца Азербайджана вошел в топ-3 танцевальных ансамблей СНГ
БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева – Государственный ансамбль танца Азербайджана - вошел в топ-3 танцевальных ансамблей СНГ, сообщает Trend Life со ссылкой на портал ТурСтат.
Рейтинг подготовлен к Международному дню танца (International Dance Day), который отмечается 29 апреля.
В тройку лучших танцевальных ансамблей стран СНГ вошли Государственный академический ансамбль танца Беларуси, Государственный ансамбль танца Республики Казахстан "Салтанат", Государственный ансамбль танца Азербайджана.
Рейтинг составлен по результатам исследования популярности танцевальных ансамблей и предложений онлайн-трансляций.
(Автор: Джани Бабаева)
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