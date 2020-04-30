Рассказываем о древнем азербайджанском инструменте – уд (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Международный центр мугама продолжает представлять на своих страницах в социальных сетях лекции, посвященные экспозициям старинных азербайджанских музыкальных инструментов из его музейной части, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Очередной выпуск, представленный руководителем научно-исследовательской лаборатории усовершенствования национальных музыкальных инструментов Азербайджанской национальной консерватории Мамедали Мамедовым, был посвящен музыкальному инструменту уд.

Уд – древнейший струнно-щипковый инструмент. Широко распространён в Азербайджане, на Ближнем Востоке, в арабских странах, Турции, частично Иране. В средние века место, которое занимал уд в музыке народов всего Ближнего Востока, по значению можно приравнять месту, которое занимал клавесин в европейской музыке. На протяжении веков уд несколько раз был преобразован - его конструкция, подвергаясь частым изменениям, была усовершенствована.

Современный уд – шестиструнный музыкальный инструмент. Из них пять струн - парные, а шестая - непарная, крепится отдельно. Расстановка и размещение струн весьма своеобразны: в середине расположены мелодические струны - те, на которых исполняется основной музыкальный напев (модуляции), а по бокам (с двух сторон сохраняющие, ведущие аккомпанемент) располагаются низкие струны (аликвотные струны).

Отметим, что проект Международного центра мугама направлен на популяризацию богатой коллекции национальных музыкальных инструментов Азербайджана среди широкой аудитории.

Международный центр мугама в рамках научно-исследовательской деятельности реализовал ряд научно-практических конференций и дискуссий из цикла проекта "Круглый стол", посвященных мугамному искусству и другим жанрам музыки, истории и проблемам азербайджанских народных музыкальных инструментов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)