Культура, которая нас объединяет – концерт Фархада Бадалбейли

БАКУ/Trend Life/ - На телеканале Mədəniyyət второго мая в 20.00 будет представлена концертная программа ректора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народного артиста СССР Фархада Бадалбейли, сообщает Trend Life.

Концерт будет продемонстрирован в рамках совместного проекта министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət – Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет").

Фархад Бадалбейли - народный артист СССР и Азербайджана, лауреат Государственной премии Азербайджана. Бадалбейли родился 27 декабря в 1947 году в Баку в семье выдающегося режиссера, народного артиста Азербайджана Шамси Бадалбейли.

В 1965-1969 годах обучался в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), в 1969-1971 годах - в аспирантуре Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Фархад Бадалбейли выступал в Болгарии, Греции, Дании, Израиле, Италии, Норвегии, Португалии, Тунисе, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, Японии и других странах.

В 1971 году Фархад Бадалбейли начал преподавать в Азербайджанской государственной консерватории. Начиная с 1991 года Бадалбейли - ректор Бакинской музыкальной академии. С 2009 года - основатель и художественный руководитель Габалинского международного музыкального фестиваля.

(Автор: Джани Бабаева )