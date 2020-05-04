Сабина Асадова поддержала Испанию и Италию: La casa de papel - Bella ciao (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Cмягчение ряда ограничений в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией и продление особого карантинного режима в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса до 31 мая обязывает каждого человека по прежнему следовать всем рекомендациям правительства и ВОЗ, сказала сегодня Trend Life солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и Государственной хоровой капеллы, лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка Сабина Асадова.

"Весь мир сейчас оказался в непривычной ситуации. Мы столкнулись со страшным вирусом. Люди вынуждены быть на карантине и находиться все время дома.

пребывая дома, мы ощущаем ежедневную заботу о нашем здоровье нашего Президента и правительства. Благодаря своевременно принятым мерам, я думаю, что скоро мы вернёмся к нормальной жизни. Хочется общаться, трудиться, творить, но мы все с пониманием относимся ко всем решениям Президента Ильхама Алиева. Для него самое главное - это здоровье граждан нашей страны. Сидя на карантине, стараемся работать, заниматься со студентами, думаем о новых проектах. С моим коллегой, талантливым музыкантом Рауфом Мурадовым решили записать итальянскую песню Bella ciao. В этой аранжировке она звучит, как soundtrack к испанскому сериалу La casa de papel. Хочу поблагодарить нашего друга, испанского звукорежиссера Тадео Феррандиса, благодаря которому мы смогли записать и снять этот ролик. С нетерпением жду встреч с коллегами и друзьями. Этим роликом также выражаю поддержку итальянцам и испанцам в борьбе с коронавирусом",- сказала Сабина Асадова.

«Белла чао» (итал. Bella ciao - Прощай, красавица) - народная итальянская песня, исполнявшаяся участниками движения Сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны и получившая широкую мировую известность в конце 1940-х годов.

«Бумажный дом» (исп. La casa de papel) - испанский телесериал в жанре криминальной драмы. Премьерный показ состоялся на телеканале Antena 3 (Испания) в 2017 году. После его успеха в своей стране сериал заинтересовал американский стриминговый сервис Netflix, который купил права на его международный показ.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)