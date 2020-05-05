Влиятельная французская газета написала о проекте Международного центра мугама (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Старейшее французское издание La Gazette (lagazette-dgi.com) опубликовало статью, посвященную онлайн-проекту Международного центра мугама, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Издание опубликовало информацию о представленном солистами Международного центра мугама в дни карантина видеоролике на композицию "Карабах шикестеси", в которой также поделилась ссылкой на видео.

В статье отмечено, что Международный центр мугама и в дни специального карантинного режима представляет на своих страницах в социальных сетях Facebook и İnstagram интересные онлайн-проекты.

Эти проекты нацелены на то, чтобы в дни карантина донести до зрителей всеми возможными способами богатство азербайджанской культуры и мугамного искусства.

Очередной проект Центра мугама с большим интересом был встречен зрителями. Композицию "Карабах шикестеси" исполнил каждый солист Центра у себя дома в онлайн-эфире.

В проекте, реализованном в рамках кампании #evdəqal (оставайся дома), приняли участие заслуженные артисты Азербайджан, ханенде Эльнур Зейналов, Сабухи Ибаев, Тайяр Байрамов, Севиндж Сарыева, а также Рашад Ибрагимов (тар), Сиявуш Керимов (гавал) и Тебриз Юсубов (кяманча).

Отметим, что La Gazette - первая французская газета, издававшаяся с 30 мая 1631 года, традиционно считающаяся первой европейской газетой, отвечающей современным стандартам. В 1926 году в честь первого издателя La Gazette десятью журналистами и литературными критиками утверждена французская литературная премия "Премия Ренодо".

Международный центр мугама продолжает расширять и укреплять сотрудничество с представителями местных и международных СМИ. Телевизионными каналами Казахстана, России, Узбекистана, Грузии и Турции были подготовлены и представлены программы и сюжеты, посвященные деятельности Центра.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)