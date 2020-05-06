Грустные, энергичные и мечтательные - женщины в виртуальном пространстве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея в рамках проекта "Evdə qal, qalib gəl" ("Останься дома, победи") представила на своей странице в Facebook виртуальную выставку под названием "Qadınlar və güllər" ("Женщины и цветы"), сообщает Trend Life.

В виртуальную экспозицию вошли около 40 произведений, написанных в различной технике.

На выставке представлены работы из коллекции Государственной картинной галереи таких мастеров кисти, как Тогрул Нариманбеков, Гюллю Мустафаева, Халида Сафарова, Талят Шихалиев, Алтай Садыгзаде, Гафар Сейфуллаев, Мирнадир Зейналов, Елена Хагвердиева, Нияз Наджафов, Мирджавад Джавадов, Бёюкага Мирзазаде и других.

Образы прекрасных женщин на картинах азербайджанских художников завораживают, каждая из работ по-своему притягательна. Грустные и веселые, нежные и энергичные, задумчивые и мечтательные – такими увидели мастера кисти героинь своих полотен.

(Автор: Джани Бабаева)