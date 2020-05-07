Азербайджанский музей показал уникальные ювелирные украшения (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра на своей официальной странице в Facebook представил уникальные изделия из коллекции "Ювелирные украшения XIX-XX веков", сообщает Trend Life.

На странице музея в социальной сети представлены три уникальных и очень красивых вида серег.

"Серьги являются самым распространенным украшением. Трехсоставные золотые серьги "дараги" были особенно популярны. Верхний ярус таких серег представлял собой розетку в форме цветка с семью лепестками и с цветным камнем в центре. К розетке крепились звенья, к которым подвешивали декоративный элемент. Эти серьги были подвешены с помощью двух колец, и таким образом форма украшения напоминала декоративный гребень. Отсюда и название серег - "дараги", то есть "подобные гребешку". Упрощенный вариант подобных серег представлен сережками "оймаги". Выполненные в технике эмали, они имеют форму полусферы, напоминающей наперсток (прим. - отсюда и название "оймаги" – "наперсток"), и украшены штампованными подвесками с изображением тюльпана.

Широкой популярностью пользовались многосоставные серьги из нескольких отдельных элементов – "четир" (зонтик) и "пиалазенг". Подобные серьги богатые модницы демонстративно выставляли из-под головного покрывала, и они каскадом спускались чуть ли не до плеч", - отмечено в сообщении музея.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)