EMIN исполнил "День Победы" на азербайджанском языке (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) принимает участие в онлайн-акции "День победы на всех языках", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Trend Life.

"Дорогие друзья, уже 9 мая состоится важнейший праздник для всех нас – День Победы. В этом году проходит интернациональный музыкальный проект в честь 75-летнего юбилея. 9 мая заходите на сайт "Диктант Победы", включайте караоке-версию песни "День Победы", выбирайте язык, записывайте, пойте и загружайте свое видео на сайт. Я спою отрывок на своем родном – азербайджанском языке", - говорится в видеоролике, которым EMIN поделился на своей странице в Instagram.

В рамках караоке-акции можно исполнить известную песню о войне – "День Победы" - на разных языках.

(Автор: Джани Бабаева)