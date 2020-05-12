Путешествие в мир красок Асефа Джафарова (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей искусств на своей странице в Facebook представил произведения народного художника Азербайджана Асефа Джафарова, сообщает Trend Life.

"Наблюдая за творчеством художника, мы можем заметить, что у него нет ограничений в тематике. Бытовые и трудовые мотивы, природные пейзажи, портреты своеобразно исполняются кистью мастера. Во всем творческом пути художника мы прослеживаем жизненные мотивы, заставляющие зрителя задуматься. Художник, изображая многочисленные уголки природы, переносил на полотна богатство и красоту азербайджанской земли.

Каждый изображенный им пейзаж полон гармонией и нежным колоритом.

Асеф Джафаров, мастерски используя все выразительные средства живописи, в особенности, колористические возможности, достиг высшей декоративной выразительности в своих произведениях.

Портреты, выполненные мастером, отличаются стилевым многообразием. Сюжетные табло "Мой Азербайджан", "Сыновья", "Петушиный бой", портреты "Вагифа Мустафазаде", "Рашида Бейбутова", "Алиаги Вахида", пейзажи " Зима в Баку", "Вечерняя пора" и "Хыналыг" и натюрморты "Аквариум", "Сирень" Асефа Джафарова всегда вызывали интерес у публики.

Национальные нотки, обращение к фольклору и темы традиционного содержания преобладают в творчестве художника", - отмечено в представленном материале.

Асеф Джафаров родился 28 июля 1927 года в Баку. В 1945-1950 годах учился в Художественном училище имени Азима Азимзаде, в 1951 году поступил в Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова. В 1957 году был направлен на стажировку в Индию и Пакистан. Эта поездка оставила заметный след в его работах.

Видное место среди произведений мастера занимают портреты, им также написана серия Абшеронских пейзажей. В своем творчестве Джафаров обращался и к историческому жанру.

Художник много путешествовал, посетил, в частности, большинство европейских стран. Он был участником многочисленных выставок по всему миру. Асеф Джафаров скончался в 2000 году.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)