Просто этот период необходимо переждать – народный артист Теймур Гёкчаев

БАКУ /Trend Life/ - Считаю, что дома в период карантинного режима всегда есть чем заняться каждому человеку – будь он творческой профессии, или какой-либо другой. Об этом сказал в среду Trend Life народный артист Азербайджана, директор средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, известный дирижер Теймур Гёкчаев.

"Всегда есть возможность найти занятие, например, улучшить свои возможности в изучении иностранных языков, читать книги, заниматься спортом - делать элементарную гимнастику. Мне кажется, что самодостаточный человек всегда найдет, чем себя занять. Просто этот период необходимо переждать, соблюдая все предусмотренные рекомендации.

О том, что нам всем в данной ситуации нужно проявить ответственность, не нарушать дисциплины, беречь себя сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к гражданам республики. Также ведущие специалисты, которые борются с распространением коронавируса, говорят о самоограничении. Поэтому, нам всем нужно просто набраться терпения, соблюдать все рекомендации в данной ситуации", - отметил он.

По словам Теймура Гёкчаева, даже в период карантинного режима учащиеся музыкальной школы имени Бюльбюля продолжают заниматься дома и совершенствовать свое мастерство.

"Вообще, у нас в школе система обучения с учащимися по специальности проходит один на один. Групповые занятия проходят только по сольфеджо, музыкальным предметам и по общеобразовательным предметам. И конечно, карантинный режим внес определенные сложности в обучающий процесс. Больше оправдывает себя сейчас система, когда дети исполняют какие-либо произведения, а затем посылают записи педагогу, а преподаватель в ответ указывает над чем им нужно поработать.

До карантина я успел раздать участникам нашего Молодежного оркестра новые ноты, и они могут индивидуально заниматься над этими произведениями. Поручил им, что когда мы вместе соберёмся, я обязательно буду принимать у них эти партии, слушать что они сделали.

Что касается непосредственно меня, то я продолжаю работать дома, делаю оркестровки по разным направлениям, собрал новую программу – у меня все зациклено на работе", - добавил народный артист Азербайджана.

Теймур Гёкчаев подчеркнул, что период карантинного режима, время которое есть - замечательная возможность для родителей больше времени проводить со своими детьми.

"Я как директор школы, как педагог, считаю, что это замечательная возможность узнать своих детей. Потому что когда родители на работе, а дети в школе, мы очень мало общаемся. А общение необходимо, и то что карантин сократил расстояние между родителями и детьми, дал возможность ближе друг с другом контактировать - это очень важно, ведь с ребенком нужно обязательно быть в контакте, узнавать какие у него проблемы, вникать и помогать. Считаю, что у карантина очень много плюсов, которые мы должны для себя найти. А основные плюсы – это конечно семья и общение с детьми", - сказал он.

(Автор: Джани Бабаева )