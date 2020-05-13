Азербайджанский актер, обладатель имени 16 русских князей, в анимационном и видеопроекте (ВИДЕО)

Культура 13 мая 2020 16:06 (UTC+04:00)
Азербайджанский актер, обладатель имени 16 русских князей, в анимационном и видеопроекте (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Ярослав Трифонов представил в социальных сетях свое прочтение известных произведений (стихов и отрывков из пьес и романов) в анимационном видеоролике, сообщает Trend Life.

Материалы представлены в рамках кампании "Оставайся дома – твори дома".

"К большому сожалению, из-за пандемии коронавируса и действующего режима карантина театры закрыты. Очень скучаю по нашей сцене и с большим нетерпением жду снятия всех ограничений. А чтобы культурная жизнь вновь забила ключом, надо быстрее победить эту болезнь. Поэтому призываю всех очень строго соблюдать карантинные меры. Очень строго! Надо быстрее избавиться от этой болезни, которую можно победить только дисциплиной и неукоснительным исполнением требований правительства. Желаю коллегам скорейшего возвращения на театральную сцену и к ролям в фильмах", - сказал Trend Life актер.

Кстати, Ярослав – поистине княжеское имя, обладателями которого были 16 русских князей. Единого мнения о его происхождении нет. Некоторые исследователи считают, что оно образовалось от древнерусских слов «яръ» - «ярый», «сильный», «мощный», «энергичный», «горячий» и «слав» - «слава», что вместе может означать «обладающий яркой славой». Во времена язычества «яръ» имело смысловое значение «плодородие», «животворящая мощь». Данное имя иногда трактуют как «славный своей жизненной силой», «сильный», «яркий». Также существует такое толкование как «славящий Ярилу» - бога Солнца.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)

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