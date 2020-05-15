Известные общественные деятели станут гидами Азербайджанского музея ковра

БАКУ /Trend Life/ - 18 мая во всем мире отмечается Международный день музеев. Этот день, учрежденный по инициативе Международного совета музеев (ICOM) для содействия культурному обмену и сотрудничеству между народами, проводится ежегодно с 1977 года под разными девизами. Девиз Международного дня музеев в этом году – "Музеи для равенства: разнообразие и инклюзивность".

Учитывая текущую ситуацию в связи с угрозой коронавируса, Азербайджанский национальный музей ковра отметит Международный день музеев в этом году серией онлайн-презентаций, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

В рамках проекта "Виртуальный тур по музею" известные общественные деятели расскажут в качестве гидов об экспозиции музея, коврах и других изделиях декоративно-прикладного искусства, демонстрируемых здесь. Отметим, что виртуальный тур будет также представлен на русском и английском языках. Впервые экскурсия по музею будет сопровождаться сурдопереводом, в соответствии с девизом "Музеи для равенства: разнообразие и инклюзивность".

Кроме того, в Международный день музеев представители Русского этнографического музея и Азербайджанского национального музея ковра в формате видеоконференции подробно расскажут о совместном проекте "Жемчужины Азербайджана в собрании Русского этнографического музея", виртуальной деятельности музеев, полученном в этой сфере опыте и дальнейших планах.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)