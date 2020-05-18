Книга Эльчина Сафарли включена в топ-5 "Еврочтение-2020"

БАКУ/Trend Life/ - Книга азербайджанского писателя Эльчина Сафарли "Дом, в котором горит свет" включена в топ-5 литературного голосования "Еврочтение-2020", проведенного российской электронной библиотекой MyBook, сообщает Trend Life со ссылкой на MyBook.

Книжный аналог известного музыкального конкурса – "Еврочтение 2020" – в MyBook проходил с 30 апреля по 14 мая. Организаторы голосования решили выяснить, какую иностранную книгу последних пяти лет их читатели считают лучшей.

Книга "Дом, в котором горит свет" азербайджанского писателя Эльчина Сафарли расположилась на четвертом месте рейтинга.

На первое место вышел норвежский детективщик Ю Несбё с триллером "Нож", на втором месте – психологический роман шведа Фредрика Бакмана "Медвежий угол", третье место досталось испанцу Карлосу Луису Сафону за мистическую "Тень ветра".

Замыкает пятерку финалистов роман "Моя гениальная подруга" итальянской писательницы Элены Ферранте.



Всего на конкурс была выдвинута 21 книга из стран Европы, Ближнего Востока и Азии. Главные критерии отбора номинантов – новизна произведений: они должны были быть написаны или изданы на русском языке в течение последних пяти лет. Также учитывались заслуги писателя, популярность книг среди наших читателей, общий тираж проданных экземпляров и признание литературного сообщества – рецензии критиков и журналистов. В голосовании приняли участие 2500 человек.

"Дом, в котором горит свет" - это история любви, потерь и обретения долгожданного покоя. Написанная в эпистолярном жанре, эта книга соткана из откровенных, лучезарных и грустных писем, адресованных бабушкой своей внучке, с которой она даже не знакома. Книга состоит из писем главной героини Ани. Она пишет их своей внучке Флоре, но так и не отправляет. В них она размышляет о прожитой жизни, о любви и делится переживаниями. Через своих героев Сафарли пытается раскрыть само понятие любви - чувства многогранного и глубокого, а, кроме того, говорит, что неправильной любви не существует, как не существует некрасивых цветов. Автор посвятил книгу своей русской бабушке Анне Павловне и всем женщинам, которые в его прозе похожи на красивых и смелых птиц, летящих на юг, порой с одним крылом.

Эльчин Сафарли - писатель, журналист. В своих книгах он рассказывает о восточных традициях, культуре, быте и любви.

Сафарли родился в Баку 12 марта 1984 года. Он - автор бестселлеров "Сладкая соль Босфора" и "Туда без обратно". Российская пресса окрестила его "литературным открытием 2008 года" и "молодежным Орханом Памуком". В 2011 году о Сафарли был снят короткометражный фильм "Наедине со всеми".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)