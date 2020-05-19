В России может появиться концертный зал имени супруги азербайджанского певца

БАКУ/Trend Life/ - В Краснодаре может появиться новый концертный зал имени Анны Нетребко, отвечающий всем современным требованиям технического обеспечения, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

С инициативой строительства современного концертного зала выступил эксклюзивный представитель известной оперной певицы Максим Берин.

Ранее супруга народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова (тенор) – оперная дива, народная артистка России Анна Нетребко (сопрано) не раз говорила о том, что ее отказ выступать в родном городе связан с отсутствием в Краснодаре концертной площадки с хорошей акустикой.

Анна Нетребко обладает драматическим сопрано. Примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)