Смягчение карантинного режима совсем не означает, что мы можем делать все что угодно - народный артист Ильхам Намиг Кямал

Культура 23 мая 2020 14:32 (UTC+04:00)
Смягчение карантинного режима совсем не означает, что мы можем делать все что угодно - народный артист Ильхам Намиг Кямал

БАКУ/Trend Life/ - Несмотря на смягчение ряда ограничений в рамках особого карантинного режима, мы все равно должны придерживаться необходимых правил и норм в данной ситуации, сказал Trend Life в субботу народный артист Азербайджана Ильхам Намиг Кямал (Ильхам Ахмедов).

"Несмотря на то, что снят запрет на выход на улицу людям старше 65 лет, отменена система СМС-разрешений, смягчен ряд других ограничений – все равно каждый гражданин нашей страны должен ответственно подходить к ситуации. Думаю, что еще до конца года нам всем неукоснительно нужно будет следовать правилам карантинного режима. Его смягчение совсем не означает, что мы можем делать все, что угодно, например, участвовать в мероприятиях с большим количеством людей. В общественном транспорте в обязательном порядке нужно придерживаться правил проезда - надевать медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию. Эти и другие меры помогут нам предотвратить распространение опасного вируса", - сказал народный артист.

Ильхам Намиг Кямал добавил, что соблюдение всех норм поможет избежать второй волны распространения коронавирусной инфекции.

"Коронавирус никуда не исчез, и мы должны сделать все, чтобы он не распространялся. Главное, чтобы после мая не было второй волны. Наше государство направило все ресурсы на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. И поэтому каждый гражданин Азербайджана должен ответственно подойти к сложившейся ситуации", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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