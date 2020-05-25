Мугам и молодые таланты Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На телеканале Mədəniyyət (Культура) продолжаются прямые трансляции из Международного центра мугама в рамках проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Культура, которая нас объединяет), сообщили Trend Life в пресс-службе Центра мугама.

Гостями очередного концерта стали молодые исполнители, студенты Азербайджанской национальной консерватории Ибрагим Бабаев, Исмаил Зульфугаров (тар), Парвиз Мамедов (фортепиано), Вафадар Рамиз (ударные). Музыканты выступили с интересной концертной программой.

Гости эфира - молодые композиторы Айдан Алиева, Нигяр Алиева и Салех Назаров рассказали о заботе и внимании государства к вопросам творческого развития молодежи. Вокалисты Орхан Гусейнов и Аян Тохиди представили произведения композиторов, исполнив их в музыкальном сопровождении заслуженной артистки Фариды Гусейновой и молодой пианистки Арзу Аскерли.

Исполнитель на кяманче Эльнур Салахов рассказал о своей творческой и педагогической деятельности, отметив, что выступает на концертах в Международном центре мугама как в составе ансамбля, так и в составе трио. Музыкант добавил, что Центр мугама играет важную роль в пропаганде азербайджанской музыки.

Отметим, что концерты в рамках проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət", реализуемого министерством культуры Азербайджана и телеканалом Mədəniyyət, транслируются из Международного центра мугама в прямом эфире в будние дни. Прямые трансляции также можно посмотреть на странице Центра мугама в Facebook. С анонсами концертов также можно ознакомиться на страницах Центра в социальных сетях.

(Автор: Джани Бабаева)