Global message – плакаты азербайджанского художника о правилах карантина в период пандемии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана и Государственной картинной галереи представлена виртуальная выставка "Global message", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

В экспозицию, которая представлена на страницах министерства культуры и галереи в социальных сетях, вошли работы заслуженного художника Азербайджана Заура Кантемирова.

Экспонируемые в рамках онлайн-выставки плакаты автора отражают тему защиты людей от коронавирусной инфекции (COVID-19), призывают соблюдать правила карантинного режима.

Отметим, что Заур Кантемиров родился в Баку 28 августа 1942 года. Окончил Государственный институт искусств имени М.А. Алиева (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Заслуженный художник Азербайджана, участник и призер многочисленных международных и республиканских выставок. Кантемиров является автором одной из первых почтовых марок независимого Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)