Тарана Велизаде о новой работе: Скорей бы вернулся шумный Баку без карантина (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 26 мая 2020 16:05 (UTC+04:00)
Тарана Велизаде о новой работе: Скорей бы вернулся шумный Баку без карантина (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Только при соблюдении всех правил карантина, неукоснительном исполнении рекомендаций правительства, сохранении социальной дистанции и использовании масок в общественных местах и транспорте мы сможем победить пандемию и вернуться в нормальную жизнь без страха оказаться зараженными или потерять близких и родных, сказала сегодня Trend Life заслуженная артистка Азербайджана Тарана Велизаде.

"Во время социальной самоизоляции я читала книги, смотрела интересные материалы о развитии национальной и мировой культур, занималась музыкой, разучила три новые композиции композиторов Имрузы Гусейновой, Эльшана Дадашова и Садагет Арифгызы. В эти дни мою жизнь также скрашивали двое моих любимых внуков. Они с учителями занимались онлайн-обучением, а я по мере возможностей помогала им. Конечно, непосредственное обучение с педагогом намного эффективнее, чем виртуальное, но пока это единственный выход, чтобы получать образование. Следует отметить, что нашим государством делалось и делается все для предотвращения массового распространения коронавируса. Огромна заслуга Президента Азербайджана Ильхама Алиева! Были открыты новые медицинские центры, завод по производству медицинского оборудования, все врачи, как герои, день и ночь стараются избавить нас от этой напасти. Люди должны нести максимальную социальную ответственность в такие дни, а не нарушать правила карантина. К сожалению, из-за пандемии жизнь стала скучной. Скорей бы вернулся шумный Баку без карантина! Этот шум сам обволакивает человека радужными чувствами, жизнь становится ярче и теплее на душе! И это зависит от каждого из нас", - отметила певица.

Тарана Велизаде также рассказала о своей работе над клипом, который посвятит своему покойному супругу. Тарана Велизаде и Эйваз Гасанов - эту пару в 70-80-е годы считали одной из самых красивых и уникальных на отечественной эстраде - редко бывало, когда муж и жена были певцами и выступали на одной сцене. Но их семейное счастье длилось всего 11 лет - 26 лет назад Эйваз Гасанов погиб в автокатастрофе.

"Когда я поступила на факультет народного пения и мугама в училище имени Асафа Зейналлы мне было 17 лет, а он учился на три курса выше меня. В те годы, после обучения в школе на русском языке, мне очень тяжело было воспринимать учебу на азербайджанском языке, литературу таких классиков, как Алиага Вахид и Физули. И Эйваз всегда помогал мне в учебе постигать величие и прелесть национальной литературы и музыки. К тому же он был в душе большим поэтом и писал стихи. В юности я очень любила поэзию. Однажды он принес мне свою маленькую книжечку, в которой было написано: "Посвящаю самому любимому человеку в моей жизни". Это стало его признанием в любви. Так наша дружба переросла в любовь. Позднее я стала популярной исполнительницей, была прима-певицей ансамбля "Лаля", меня часто показывали в эфире, с успехом гастролировала по регионам Азербайджана и за пределами страны. А идея создания дуэта появилась в 1976 году, когда мы уже были женаты, была дочка. Для нас специально написали песни - мы попробовали, и это вызвало большой интерес, потому что наш дуэт был красивым и интересным. Во-первых, мы были семьей, а во-вторых, наши голоса очень гармонировали. Прошло столько лет…К большому сожалению, не могу найти видеоматериалы наших совместных выступлений. Не знаю, куда они пропали, даже в архивах не могу найти, поэтому буду использовать сохранившиеся материалы с фотографиями", - добавила Тарана Велизаде.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тарана Велизаде о новой работе: Скорей бы вернулся шумный Баку без карантина (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Тарана Велизаде о новой работе: Скорей бы вернулся шумный Баку без карантина (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Тарана Велизаде о новой работе: Скорей бы вернулся шумный Баку без карантина (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Тарана Велизаде о новой работе: Скорей бы вернулся шумный Баку без карантина (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Тарана Велизаде о новой работе: Скорей бы вернулся шумный Баку без карантина (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тарана Велизаде о новой работе: Скорей бы вернулся шумный Баку без карантина (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тарана Велизаде о новой работе: Скорей бы вернулся шумный Баку без карантина (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тарана Велизаде о новой работе: Скорей бы вернулся шумный Баку без карантина (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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