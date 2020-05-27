Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По данным Оперативного штаба при Кабинете министров, в Азербайджане выявлено 165 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались 78, скончались 2 человека. На сегодня в стране выявлено 4 568 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались 2 897, скончались 54 человека.

Цифры зараженных и жертв не уменьшаются, карантин все еще действует, необходимо соблюдать все правила социальной дистанции и использовать в общественных местах маски, сказала сегодня Trend Life актриса театра и кино, заслуженная артистка Муневвер Алиева.

"Я по-прежнему соблюдаю правила социальной самоизоляции, а когда выхожу из дома следую всем необходимым рекомендациям. Это необходимо для нас самих и направлено во имя нашего здоровья, близких и родных. Не соблюдая правила карантина, люди сами затягивают процесс возвращения к нормальной жизни, потому что коронавирус продолжает приносить новые числа зараженных и жертвы. Наше государство делает все для предотвращения распространения коронавируса, но именно от нас самих, всех граждан страны зависит скорейшее избавление от этой очень серьёзной проблемы", - отметила актриса.

Муневвер Алиева выразила признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который отметил ее и ряд творческих деятелей президентской премией. С 2012 года актриса была несколько раз отмечена президентской премией. Каратин - творчеству не помеха и работы Муневвер Алиевой продолжают приносить ей награды в эти дни.

"В эфире телеканала Mədəniyyət был представлен очень интересный с народным артистом, исполнителем на нагаре Натигом Шириновым. Впервые стихи были представлены под ритмы нагары. Мне дает творческий стимул, что в дни карантина моя актерская деятельность была отмечена международными призами. Моя роль в короткометражном фильме Эльвина Ахмедоглу "26 февраля 1992 года", снятого Азербайджанским государственным телевидением и посвященного Ходжалинскому геноциду, была отмечена призами как лучшая актриса международных кинофестивалей в Турции, Иране и Индии. Эта картина была отмечена и многими другими международными наградами. Дома продолжаю работать над творческими проектами, изучаю сценарии, также читаю книги. На протяжении карантина в соцсетях представляются различные спектакли, но живая непосредственная связь с коллегами и зрителями ничто не заменит в настоящем искусстве. Поэтому жду скорейшего возращения на театральную сцену и готова к новым ролям в фильмах. Можно оставаться без денег, не боюсь голода и различных проблем, но без сцены невозможно жить!", - добавила заслуженная актриса

Муневвер Алиева – выпускница факультета театра драмы и кино Азербайджанского государственного института искусств. Была актрисой Государственного театра YUĞ. C 1994 года – актриса Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Снялась в нескольких телеспектаклях, более десяти художественных фильмах.

(Автор: Вугар Иманов)