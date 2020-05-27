Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 27 мая 2020 19:23 (UTC+04:00)
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По данным Оперативного штаба при Кабинете министров, в Азербайджане выявлено 165 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались 78, скончались 2 человека. На сегодня в стране выявлено 4 568 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались 2 897, скончались 54 человека.

Цифры зараженных и жертв не уменьшаются, карантин все еще действует, необходимо соблюдать все правила социальной дистанции и использовать в общественных местах маски, сказала сегодня Trend Life актриса театра и кино, заслуженная артистка Муневвер Алиева.

"Я по-прежнему соблюдаю правила социальной самоизоляции, а когда выхожу из дома следую всем необходимым рекомендациям. Это необходимо для нас самих и направлено во имя нашего здоровья, близких и родных. Не соблюдая правила карантина, люди сами затягивают процесс возвращения к нормальной жизни, потому что коронавирус продолжает приносить новые числа зараженных и жертвы. Наше государство делает все для предотвращения распространения коронавируса, но именно от нас самих, всех граждан страны зависит скорейшее избавление от этой очень серьёзной проблемы", - отметила актриса.

Муневвер Алиева выразила признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который отметил ее и ряд творческих деятелей президентской премией. С 2012 года актриса была несколько раз отмечена президентской премией. Каратин - творчеству не помеха и работы Муневвер Алиевой продолжают приносить ей награды в эти дни.

"В эфире телеканала Mədəniyyət был представлен очень интересный с народным артистом, исполнителем на нагаре Натигом Шириновым. Впервые стихи были представлены под ритмы нагары. Мне дает творческий стимул, что в дни карантина моя актерская деятельность была отмечена международными призами. Моя роль в короткометражном фильме Эльвина Ахмедоглу "26 февраля 1992 года", снятого Азербайджанским государственным телевидением и посвященного Ходжалинскому геноциду, была отмечена призами как лучшая актриса международных кинофестивалей в Турции, Иране и Индии. Эта картина была отмечена и многими другими международными наградами. Дома продолжаю работать над творческими проектами, изучаю сценарии, также читаю книги. На протяжении карантина в соцсетях представляются различные спектакли, но живая непосредственная связь с коллегами и зрителями ничто не заменит в настоящем искусстве. Поэтому жду скорейшего возращения на театральную сцену и готова к новым ролям в фильмах. Можно оставаться без денег, не боюсь голода и различных проблем, но без сцены невозможно жить!", - добавила заслуженная актриса

Муневвер Алиева – выпускница факультета театра драмы и кино Азербайджанского государственного института искусств. Была актрисой Государственного театра YUĞ. C 1994 года – актриса Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Снялась в нескольких телеспектаклях, более десяти художественных фильмах.

(Автор: Вугар Иманов)

Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ВС Армении продолжают пулеметные и снайперские обстрелы азербайджанских позиций
ВС Армении продолжают пулеметные и снайперские обстрелы азербайджанских позиций
ВС Армении подвергли азербайджанские позиции снайперскому обстрелу
ВС Армении подвергли азербайджанские позиции снайперскому обстрелу
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Loading Bars
Лента новостей
Мэр Нью-Йорка заявил, что бюджет города не доcчитается $9 млрд налогов из-за пандемии США 19:37
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО) Культура 19:23
Чартерным рейсом из Москвы в Баку возвращены 175 граждан Азербайджана (ФОТО) Общество 19:15
Трамп призывает вывести американские войска из Афганистана США 18:59
Владимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Политика 18:35
Во Франции сохранится масочный режим в транспорте до изобретения вакцины Европа 18:25
Власти США временно отменили пошлины на 78 товаров из Китая США 18:15
В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за COVID В мире 18:01
Культурный центр СГБ Азербайджана подготовил видеокомпозицию ко Дню Республики (ВИДЕО) Политика 17:31
В Азербайджане обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков Общество 17:15
Сейчас мы должны быть еще более внимательными и ответственными - народный артист Тейюб Асланов Культура 17:09
5 миллионов бьющихся сердец! Лидер сотовой связи страны Azercell поздравил своего 5-ти миллионного абонента! (ФОТО/ВИДЕО) Общество 17:05
Президент Украины поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:52
Не только по сцене, но и по самому зданию театра очень скучаю – народный артист Ясин Гараев (ФОТО) Интервью 16:49
Президент Узбекистана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:25
В Азербайджане выявлено 165 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 78, скончались 2 человека — Оперативный штаб Общество 16:23
Azerbaycan Mikro-Kredit незначительно увеличил активы Финансы 15:32
Великий Меджнун азербайджанской сцены (ВИДЕО) Культура 15:29
Азербайджанский производитель о разработке нового вида колбасной продукции Экономика 15:10
Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:10
Азербайджанская НБКО сократила прибыль почти в 80 раз Финансы 14:59
Вкуснейшие кутабы и изысканный кябаб - Михаил Ширвиндт в Габале (ВИДЕО) Путешествия 14:55
Сеть Walmart начинает онлайн-продажу бывших в употреблении товаров известных брендов США 14:41
Дарья Гревцова: Россия поддерживает позицию Азербайджана в карабахском вопросе и стабильность в регионе Политика 14:36
Управляющий директор «Лаборатории Касперского» о цифровой трансформации в Азербайджане ИКТ 14:14
Президент Молдовы поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:13
США ускорили вывод войск из Афганистана в связи с коронавирусом США 13:59
В Азербайджане такси без прозрачных перегородок не могут заниматься междугородними пассажироперевозками (ФОТО) Общество 13:58
Туркменистан стремится к инновациям в сельском хозяйстве с помощью Координационного совета СНГ Бизнес 13:55
Во Франции запретили использование гидроксихлорохина в больницах для лечения COVID-19 Европа 13:48
Восточный комитет германской экономики и Туркменистан рассмотрели реновацию водного хозяйства страны Бизнес 13:42
Ведущий азербайджанский банк снизил комиссии по платежным картам в период пандемии Финансы 13:40
МИД Азербайджана о прибытии граждан на родину из Грузии Политика 13:37
Глава Эстонии поздравила Президента Ильхама Алиева Политика 13:31
Завтра в Азербайджане до 35 градусов тепла Общество 13:20
Каждому историку и политику известно, что Карабах - это центр азербайджанской истории и культуры - казахстанский политик Политика 13:19
Презентована Концепция «Перспективы развития внутреннего туризма в Азербайджане до 2025 года» Туризм 13:14
Гражданам Словакии разрешили краткие посещения восьми стран Шенгена Европа 12:56
В январе-апреле объемы перевалки грузов из Италии через порты Турции превысили 5 млн тонн В мире 12:48
ОПЕК+ обсуждает сохранение майской квоты по сокращению добычи до конца года Энергетика 12:37
Эксперт: «Американские компании не координируют свои решения с официальным правительством США» Экономика 12:37
Обнародован объем перевалки грузов из Бельгии через порты Турции за январь-апрель 2020 Турция 12:32
Объем перевалки грузов из Германии через порты Турции за январь-апрель превысил 700 тыс. тонн Турция 12:32
Компания Azeltech планирует приступить к испытаниям новых беспилотников Экономика 12:30
В Лянкяране произошло землетрясение Происшествия 12:27
Туркменистан и ЕРБ ВОЗ обсудили дальнейшие меры по борьбе с коронавирусом Туркменистан 12:25
В Грузии с 1 июня заработают крупные торговые центры и рестораны Грузия 12:24
Boeing отправит около 2,5 тыс. сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за пандемии США 12:20
Грузия сократила импорт мебели из Турции Турция 12:19
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 Другие страны 12:17
Узбекистан сократил импорт готовой одежды из Турции Турция 12:17
Италия сократила импорт готовой одежды из Турции до минимума Турция 12:17
Туркменистан увеличил объёмы импорта зерновых и бобовых из Турции Турция 12:12
Обнародованы объемы транзитных грузоперевозок Ирана через территорию Турции Турция 12:10
Сократились объемы транзитных грузоперевозок Грузии через территорию Турции Турция 12:09
Совокупные активы FINСA Azerbaijan утроились Финансы 12:09
Узбекистан незначительно сократил объемы импорта химпродукции из Турции Турция 12:08
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 7774 Армения 12:07
Адиль Алиев: У Армении нет морального права выдвигать какие-либо требования против Азербайджана в связи с ЕСПЧ Политика 12:04
Бакинец Влад Лисовец рассказал правду о своем здоровье - "Все знакомые думали, что я умираю…" Стиль 11:52
Азербайджан четко проводит свою независимую линию, уважая при этом интересы стран, с которыми сотрудничает - депутат Госдумы РФ Политика 11:41
ВВП Великобритании сократится на 4% к 2024 году из-за последствий пандемии Европа 11:37
Азербайджанская НБКО многократно увеличила годовую прибыль Финансы 11:34
Иран незначительно сократил импорт автомобилей из Турции Турция 11:20
Иран снизил импорт готовой одежды из Турции до рекордного минимума Турция 11:20
Грузия сократила импорт автомобилей из Турции в январе-апреле этого года Турция 11:19
Азербайджан нацелен на увеличение международных грузоперевозок Экономика 11:17
Азербайджан становится крупным транспортным узлом, где стыкуются масштабные геоэкономические проекты - российский эксперт Политика 11:17
Google с 6 июля планирует постепенно открывать офисы США 11:05
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 11:01
В январе-апреле Туркменистан увеличил импорт электротоваров из Турции более чем на 10% Турция 10:58
Азербайджанка заняла первое место на международном виртуальном конкурсе танца Культура 10:54
Консорциум TAP получил лицензию независимого оператора газовой системы на греческом участке Энергетика 10:53
В январе-апреле Казахстан почти на 30% увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 10:47
Вырос экспорт зерновых и бобовых из Турции в Казахстан Турция 10:38
Грузоперевозки из Турции в Иран сократились более чем наполовину Турция 10:35
Узбекистан почти на 40% сократил импорт автомобилей из Турции Турция 10:30
Новые цифровые решения в деятельности азербайджанских страховщиков ИКТ 10:27
В январе-апреле Грузия сократила импорт кожаных изделий из Турции Турция 10:27
Узбекистан наращивает импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 10:26
В январе-апреле Грузия сократила импорт цемента из Турции Турция 10:22
Третий иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу Экономика 10:21
В Турции незначительно сократилось число зарегистрированных французских компаний Турция 10:21
Минэнерго Узбекистана: Предложения по пересмотру ставок акцизного налога на импорт нефтепродуктов не вносились Узбекистан 10:17
Альтернативная энергетика откроет большие возможности перед фермерами и малым бизнесом в Азербайджане - Станислав Ткаченко Экономика 10:16
В Таиланде три человека погибли при стрельбе в здании радиостанции Другие страны 10:14
Суд арестовал имущество авиакомпании Bek Air Казахстан 10:03
Экспорт из Стамбула и Анкары во Францию составил порядка $700 млн Турция 09:57
В села Грузии начнут проводить высокоскоростной интернет Грузия 09:53
ВС Армении продолжают пулеметные и снайперские обстрелы азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:35
В Китае фармацевтическая компания оштрафована на $3,8 млн за незаконную торговлю активами Другие страны 09:35
Турция возобновляет железнодорожное сообщение внутри страны – министерство Турция 09:27
Нефть дешевеет на опасениях за медленное восстановление спроса Энергетика 09:22
Решение ЕСПЧ по делу Сафарова никаких международно-правовых обязательств на Азербайджан не налагает - Чингиз Аскеров Политика 09:07
В МЭА прогнозируют сокращение глобального потребления нефти на $1 трлн в 2020 году Энергетика 08:58
В Мексике за сутки от коронавируса скончались более 500 человек Другие страны 08:43
В Пентагоне заявили, что США могут подготовить ядерное испытание за несколько месяцев США 08:20
Число заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось до 9304 Казахстан 08:01
Японца, устроившего поджог студии Kyoto Animation, арестовали после выписки из больницы Другие страны 07:43
Amazon намерена купить разрабатывающую беспилотные автомобили компанию В мире 07:06
Все новости