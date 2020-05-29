Ночь музеев в режиме онлайн – опыт Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель Национального комитета ICOM (Международный совет музеев) Азербайджана Ширин Меликова выступила на вебинаре "Ночь музеев в режиме онлайн. Почему это было хорошо" в рамках международного фестиваля "Интермузей-2020", сообщает Trend Life.

Ширин Меликова поделилась с зарубежными коллегами опытом проведения в музеях Азербайджана онлайн-мероприятий к Международному дню музеев, в том числе к проходившему в его рамках международному мероприятию "Ночь музеев".

Директор азербайджанского музея рассказала о программе, подготовленной специалистами различных музеев с учетом девиза нынешнего года, объявленного ICOM – "Музеи для равенства: разнообразие и инклюзивность".

В вебинаре под председательством управляющего директора ECF-ICOM Бьорна Стенверса также приняли участие директор Финского почтового музея Кимо Антила, операционный директор Политехнического музея (Россия) Надежда Степанова, сотрудник Третьяковской галереи Дарья Тишкина.

(Автор: Джани Бабаева)