Звезда оперы Юсиф Эйвазов проведет онлайн-тренировку и расскажет о здоровом питании

Культура 31 мая 2020 13:13 (UTC+04:00)
Звезда оперы Юсиф Эйвазов проведет онлайн-тренировку и расскажет о здоровом питании

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов планирует раскрыть своим подписчикам в Instagram секреты здорового питания и избавления от лишнего веса, сообщает Trend Life.

Напомним, что с середины апреля 2020 года Юсиф Эйвазов в социальной сети реализует онлайн-проект "Разговор с интересными людьми", где в прямом эфире общается со всемирно известными деятелями искусства. Сейчас же он решил поделиться с подписчиками своими знаниями в области здорового питания.

"Друзья, вы можете изменить свою жизнь и можете изменить своё тело. Что думаете, если я проведу для вас онлайн-тренировку из своего спортзала, расскажу о здоровом питании и о том, как можно сбросить вес без стресса для организма, постепенно и здоровым путем. Без химии и препаратов", - написал народный артист Азербайджана.

Юсиф Эйвазов также представил коллаж из двух фотографий – до и после похудения.

Отметим, что ранее Эйвазов поделился тем, что ему удалось похудеть на 26 килограммов, и он продолжает работу по сбросу веса.

(Автор: Джани Бабаева)

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