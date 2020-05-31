Горько наблюдать рост числа зараженных - заслуженный артист Эльшан Рустамов

БАКУ/Trend Life/ - Моя основная деятельность связана с работой в театре, а он в период карантинного режима закрыт и, безусловно, я очень скучаю по сцене и зрителям, сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, актер театра и кино Эльшан Рустамов, который с 1993 года служит в Государственном театре юного зрителя.

"В стране театры уже около трех месяцев закрыты в связи с карантинным режимом. Но несмотря на это, люди искусства продолжают заниматься творчеством - мы участвуем в проектах на телевидении, в студиях звукозаписи, реализуем видеопроекты. Конечно, работаем не в полном объеме, как раньше. За этот период мы очень соскучились по театральной сцене, сейчас отложены премьеры новых спектаклей, также перенесены и съемки в кино", - отметил заслуженный артист.

Эльшан Рустамов подчеркнул, что в период пандемии люди должны проявлять сознательность, и не подвергать опасности свое здоровье и жизнь.

"В первую очередь, люди должны думать о своем здоровье. И если мы выходим на улицу, то обязательно нужно надевать медицинские маски, это в первую очередь нужно нам самим для защиты нашего здоровья. В общественном транспорте или в иных общественных местах - это необходимая мера, которой нужно следовать. Горько наблюдать, что увеличилось число зараженных, но и здесь многое зависит от нас. Если мы не исполняем правила, о которых нам говорят, то хуже делаем только себе", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)