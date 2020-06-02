Международный центр мугама в виртуальном пространстве (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама представит зрителям проект "Muğam axşamları" ("Вечера мугама") в новом формате, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.
Напомним, что Международный центр мугама уже более четырех лет реализует проект "Muğam axşamları", который направлен на популяризацию азербайджанской национальной музыки. В его рамках в прекрасном исполнении известных ханенде вниманию зрителей представляются мугамы, а также народные песни и теснифы.
Международный центр мугама будет представлять концертные программы и проект "Muğam axşamları" на своем официальном YouTube-канале, а также официальных страницах Центра в Facebook и İnstagram.
(Автор: Джани Бабаева)
Лента новостей
MEDEF: Азербайджанские и французские компании имеют реальные возможности сотрудничества как минимум в четырех секторах
Президент Ильхам Алиев: Наши усилия по инвестированию инфраструктуры, придающей импульс развитию индустриализации, диверсификации и промышленности, действительно дают хорошие результаты
В Азербайджане выявлено 168 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечилось 80, скончалось 5 человек - Оперативный штаб