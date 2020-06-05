Вместе мы - сила – конкурс одноактных пьес в Азербайджане

Культура 5 июня 2020 14:57 (UTC+04:00)
Вместе мы - сила – конкурс одноактных пьес в Азербайджане

БАКУ/Trend Life/ - При совместной организации Азербайджанского государственного театра юного зрителя, Исполнительной власти Сабаильского района, ЮНЕСКО, Ассоциации азербайджанских клубов при ЮНЕСКО, организации ASAN Könüllüləri ("Волонтеры ASAN") и журнала "Азербайджан" объявлен конкурс одноактных пьес Biz birlikdə güclüyük ("Вместе мы - сила"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Тема конкурса – борьба с пандемией коронавируса.

Основная задача конкурса – отразить в искусстве проблемы, вызванные пандемией коронавируса, а также борьбу, которая ведется в нашей стране и в мире с этой инфекцией.

Условия конкурса:

- Тема конкурса – атмосфера в дни борьбы с пандемией коронавируса, ее влияние на социальную жизнь страны, и то, как отразилась эта ситуация на судьбах отдельных людей;

- Пьесы ранее нигде не должны были быть опубликованы, представлены в интернет-ресурсах или поставлены на сцене;

- Для конкурса принимаются одноактные пьесы, не превышающие 40 000 знаков;

- Текст пьесы должен быть написан шрифтом Times New Roman (12), межстрочный интервал 1,формат файла "doc." A4;

- Каждый автор может представить на конкурс только одно произведение;

- В конкурсе могут принять участие авторы до 35 лет;

- Желающие принять участие в конкурсе могут отправить свои работу на электронный адрес театра (g.t.teatr@mail.ru) до 31 июля;

- Письмо должно сопровождаться информацией об авторе и его контактными данными.

Отметим, что представленные произведения будут оцениваться членами жюри. Пьеса-победитель будет поставлена в театре к концу этого года.

Лучшие пьесы будут переданы руководством театра в министерство культуры Азербайджана для рекомендации на постановку в других театрах.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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