Вместе мы - сила – конкурс одноактных пьес в Азербайджане
БАКУ/Trend Life/ - При совместной организации Азербайджанского государственного театра юного зрителя, Исполнительной власти Сабаильского района, ЮНЕСКО, Ассоциации азербайджанских клубов при ЮНЕСКО, организации ASAN Könüllüləri ("Волонтеры ASAN") и журнала "Азербайджан" объявлен конкурс одноактных пьес Biz birlikdə güclüyük ("Вместе мы - сила"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.
Тема конкурса – борьба с пандемией коронавируса.
Основная задача конкурса – отразить в искусстве проблемы, вызванные пандемией коронавируса, а также борьбу, которая ведется в нашей стране и в мире с этой инфекцией.
Условия конкурса:
- Тема конкурса – атмосфера в дни борьбы с пандемией коронавируса, ее влияние на социальную жизнь страны, и то, как отразилась эта ситуация на судьбах отдельных людей;
- Пьесы ранее нигде не должны были быть опубликованы, представлены в интернет-ресурсах или поставлены на сцене;
- Для конкурса принимаются одноактные пьесы, не превышающие 40 000 знаков;
- Текст пьесы должен быть написан шрифтом Times New Roman (12), межстрочный интервал 1,формат файла "doc." A4;
- Каждый автор может представить на конкурс только одно произведение;
- В конкурсе могут принять участие авторы до 35 лет;
- Желающие принять участие в конкурсе могут отправить свои работу на электронный адрес театра (g.t.teatr@mail.ru) до 31 июля;
- Письмо должно сопровождаться информацией об авторе и его контактными данными.
Отметим, что представленные произведения будут оцениваться членами жюри. Пьеса-победитель будет поставлена в театре к концу этого года.
Лучшие пьесы будут переданы руководством театра в министерство культуры Азербайджана для рекомендации на постановку в других театрах.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)