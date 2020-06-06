Как в Азербайджане отмечают день рождения А.С. Пушкина (ВИДЕО)

Культура 6 июня 2020 13:22 (UTC+04:00)
Как в Азербайджане отмечают день рождения А.С. Пушкина (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане проходит виртуальная акция "Наш Пушкин сегодня", организованная Российским информационно-культурным центром (РИКЦ) в Баку совместно с творческими объединениями Азербайджана, сообщает Trend Life.

Акция приурочена к отмечаемому 6 июня дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Участники акции записывают и публикуют на своих страницах в Facebook видео с исполнением произведений поэта или произведений других авторов о творчестве Пушкина с указанием хештега #НашПушкинсегодня.

К 221-летию со дня рождения А.С. Пушкина азербайджанские школьники с большим вдохновением декламируют его стихи или отрывки из произведений.

(Автор: Джани Бабаева)

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Как в Азербайджане отмечают день рождения А.С. Пушкина (ВИДЕО)
Как в Азербайджане отмечают день рождения А.С. Пушкина (ВИДЕО)
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