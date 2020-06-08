Встреча Юсифа Эйвазова и Динары Алиевой в виртуальном пространстве

БАКУ/Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, оперный певец Юсиф Эйвазов в рамках своего онлайн-проекта "Разговор с интересными людьми" представит очередной выпуск, гостем которого станет народная артистка Азербайджана, ведущая солистка Большого театра России Динара Алиева, сообщает Trend Life.

"Друзья, с удовольствием представляю вам гостью нового выпуска проекта "Разговор с интересными людьми". В понедельник, 8 июня, буду иметь удовольствие поговорить в прямом эфире с потрясающей оперной певицей, народной артисткой Азербайджана, ведущей солисткой Большого театра России Динарой Алиевой.

Подключайтесь к разговору, чтобы не пропустить самое интересное. И по традиции вы тоже сможете задать ваши вопросы", - написал у себя в Instagram Эйвазов.

Выпуск проекта "Разговор с интересными людьми" с Динарой Алиевой будет представлен на странице оперного певца в Instagram. Начало эфира в 18:00 по бакинскому времени.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)