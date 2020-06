Азербайджанский фильм назван лучшим на фестивале против расовой дискриминации в США (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Документальный фильм азербайджанского режиссера Джалаладдина Гасымова "Темное прошлое Сталина" (Stalinin qaranlıq kecmişi) удостоен премии Top Award международного кинофестиваля People of Color: The International Cultural Exchange, сообщил Trend Life автор картины и главный продюсер.

От имени исполнительного директора People of Color: The International Cultural Exchange Пируза Алеми режиссеру направлено поздравительное письмо, в котором говорится, что на фестивале было представлено 3047 фильмов из 47 стран. Фестиваль, который проводился онлайн, был посвящен 100-летию City College of New York. Главная его цель – сотрудничество между представителями киноиндустрии разных стран, представление общественности прогрессивных форм документального кино и взглядов на культуру, борьба со стереотипами и расовой дискриминацией. Девиз проекта - "Мы стремимся соединить культуры через язык кино".

Редактор фильма "Темное прошлое Сталина" – Акпер Гошалы, текст читает – Эльдост Байрам.

"Темное прошлое Сталина" повествует о молодых годах Сталина (Иосифа Джугашвили) в Баку, который говорил, что этот город стал для него большой школой жизни. Этому факту в своей биографии лидер придавал особое значение, подчеркивая, что именно в Баку завершился период его революционного "ученичества", именно здесь он стал "подмастерьем" революции.

Как и любая революция, Октябрьская нуждалась в финансах. И тогда Ленин собрал вокруг себя самых верных соратников, в число которых входил Коба — Иосиф Джугашвили. Эта группа создала несколько отрядов, занимавшихся грабежом и рэкетом в пользу революции. В 1901 года 22-летний большевик по кличке Коба прибыл из Тифлиса (Тбилиси) в Баку для организации стачек, забастовок и борьбы с властью. Обосновавшись в Баку, он (кличка - Рябой) организовал преступную группировку, с которой совершал налеты на банки, почтовые поезда и нефтепромышленников, занимался рэкетом, воевал с другими бандитскими группировками. Все добытые таким путем деньги шли на финансирование большевистской партии. Он знал азербайджанский язык, рэкетировал нефтепромышленников, был семь раз арестован царской охраной за разбой (Азербайджан тогда входил в состав Российской империи) в Баку и Лянкяране, сидел по политическим мотивам в Баиловской тюрьмы, но бежал при помощи гочу, которые фактически были не только рэкетирами и криминальными авторитетами, но и телохранителями. Несмотря на постоянную помощь гочу, после установления в Азербайджане Советской власти, в 1920 году поручил расстрелять более двухсот человек из их числа.

(Автор: Вугар Иманов)