Онлайн-конференция Европейской театральной конвенции с участием представителей Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра Алигисмет Лалаев, замдиректора театра, доктор философии по искусствоведению Вафа Мухаджирова и сотрудник театра, театральный критик Эмин Алиев приняли участие в международной онлайн-конференции, организованной Европейской театральной конвенцией (ETC), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Программа конференции включала в себя серию онлайн-встреч, направленных на расширение международных связей, а также творческие дискуссии, семинары, панельные обсуждения и вебинары.

Отметим, что Европейская театральная конвенция является одной из крупных театральных организаций Европы, и наряду с проведением ряда мероприятий два раза в год проводит широкомасштабную научную конференцию.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)