Он посвятил родной Шуше песню – вспоминаем Хана азербайджанской музыки

БАКУ/Trend Life/ - Гостями очередного выпуска проекта Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет"), транслируемого в прямом эфире телеканала Mədəniyyət (Культура) из Международного центра мугама, стали народные артисты - выдающийся исполнитель на таре Рамиз Гулиев и известный ханенде Мансум Ибрагимов, а также руководитель Фонда Хана Шушинского - Бейимханум Вердиева-Джаванширова и ханенде Камиля Набиева.

Дочь великого Хана Шушинского - Бейимханум Вердиева-Джаванширова выразила признательность телеканалу Mədəniyyət и Международному центру мугама за реализацию проекта, посвященного творчеству выдающихся деятелей культуры и искусства, сыгравших незаменимую роль в истории азербайджанской культуры.

Она рассказала о том, что, в их доме всегда звучала музыка, и известные мастера мугама были их постоянными гостями. Дочь выдающегося исполнителя отметила, что ее отец никогда не забывал родные края, и они всей семьей часто ездили в Шушу. Эти поездки остались в ее памяти, как самые светлые и счастливые моменты ее жизни.

Народный артист Рамиз Гулиев рассказал о значимости программы, которая служит культурному развитию людей. Известный исполнитель на таре поделился своими воспоминаниями о Хане Шушинском, отметив, что впервые увидел его в 1964 году в филармонии.

Народный артист Мансум Ибрагимов рассказал о творчестве великого ханенде, назвав его символом мугамного искусства. Ибрагимов отметил, что Исфандияр Джаванширов до конца своей жизни осознавал ответственность данного ему в молодости имени Хана как признание высшего мастерства в творчестве. Он является настоящим ханом азербайджанской музыки. Обладатель сильного голоса с широким диапазоном - Хан Шушинский - с мастерством пел "Махур-Хинди", "Баяты-Гаджар", "Гатар", "Карабах шикестеси", "Аразбары", "Хейраты", а также народные песни и теснифы.

Он исполнял народные песни с особым блеском, при этом добавляя в них новые штрихи. Он сам был автором многих песен, в том числе и очень популярных. Хан Шушинский посвятил родной Шуше песню Şuşanın dağları, слова которой, как и музыка, принадлежат ему самому.

Дочь ханенде отметила, что первый дует в истории азербайджанской музыки связан с именем Хана Шушинского. Она рассказала историю написанных отцом песен Qəmərim, Şuşanın dağları, Ay gözəl, Məndən gen gəzmə, Al yanağında, Dağlarda çiçək, Gözəl yarım, Ölürəm, a Ceyran bala. Бейимханум также рассказала о деятельности фонда имени Хана Шушинского.

В прямом эфире в прекрасном исполнении ханенде в сопровождении заслуженных артистов Эльчина Гашимова, Эльнура Ахмедова и Камрана Керимова прозвучали мугамы.

Следует отметить, что съемки проекта Bizi birləşdirən mədəniyyət транслируются из Международного центра мугама в прямом эфире в будние дни. Прямые трансляции также демонстрируются на странице Центра мугама в Facebook.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)