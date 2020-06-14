Валерий Гергиев пригласил к сотрудничеству азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева

БАКУ/Trend Life/ - По инициативе выдающегося дирижера современности, генерального директора и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева и всемирно известного хореографа, главного балетмейстера филиала Мариинского театра во Владивостоке Эльдара Алиева планируется премьера новой постановки балета "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

В качестве музыкального руководителя Валерий Гергиев пригласил заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюба Гулиева. Об этом Trend Life сообщил сам дирижер.

Над спектаклем будет работать опытная постановочная группа под руководством постановщика-балетмейстера Эльдара Алиева.

Премьера балета "Тысяча и одна ночь" изначально была запланирована на 21 мая 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса выпуск спектакля был перенесен на начало сезона 2020-2021.

Отметим, что премьера балета планируется в рамках престижного международного балетного фестиваля "Мариинский". Постановка балета "Тысяча и одна ночь" также вошла в творческие планы таких известных театров как Софийский национальный оперный театр (Болгария) и театр балета в Токио (Япония).

(Автор: Джани Бабаева)