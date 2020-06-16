Церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году пройдет 25 апреля
Торжественная церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств "Оскар" в 2021 году состоится 25 апреля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в заявлении академии размещенном в Twitter.
"Это правда - следующий "Оскар" пройдет 25 апреля 2021 года", - указано в заявлении. Номинации будут объявлены 15 марта 2021 года.
Как указывает агентство Reuters, причиной переноса премии, которая традиционно проходила в феврале, стала пандемия коронавируса.
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