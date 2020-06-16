Шах наградил его золотой медалью – путь азербайджанского мастера мугама Алескера Абдуллаева (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Очередную лекцию проекта Unudulmayanlar ("Незабываемые") Международный центр мугама посвятил выдающемуся ханенде Алескеру Абдуллаеву, сообщили Trend Life в пресс-службе центра. Лекцию представила музыковед, профессор Наиля Рагимбейли.

Алескер Абдуллаев – несравненный мастер, которому принадлежит великая заслуга в развитии азербайджанской народной музыки. Он прославился не только в родном Азербайджане, но и в Иране, Турции и Средней Азии.

Алескер Абдуллаев родился в 1866 году в городе Шеки. Соответственно, приобретя известность, стал узнаваем как Алескер Шекили. С юных лет проявлял большой интерес к народной музыке, однако вынужден был помогать своей семье, живущей в нужде, работая подмастерьем каменщика.

Он по случайному стечению обстоятельств стал учеником выдающегося певца Кештазлы Гашима, снискавшего уважение своим исключительным мастерством и глубоким знанием мугамата. Бывало, что юный Алескер выступал вместе со своим учителем на свадебных торжествах.

По словам мастера мугама Джаббара Карьягдыоглу, Абдуллаев научился исполнению мугамов "Баяты-Шираз" и "Сегях" у Кештазлы Гашима.

Будучи уже известным ханенде в 1912-1918 годах он многократно выступал с концертными программами во многих городах Средней Азии, Ирана и Турции. Однажды на одном из меджлисов (торжеств) в Иране он пел с таким вдохновением, что шах наградил его золотой медалью. Выдающийся исполнитель Алескер Абдуллаев скончался 1 апреля 1929 года в Баку.

Цель проекта Unudulmayanlar - популяризация национального искусства, мугамного наследия, а также пропаганда богатой коллекции национальных музыкальных инструментов и творчества корифеев мугама широкой аудитории.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)