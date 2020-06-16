Sən elə bir zirvəsən – новый проект от Азербайджанского музыкального театра (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра представил в социальной сети музыкальный проект, приуроченный ко Дню национального спасения, и посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Участники эстрадной группы Nəsillər (Generations), молодые и талантливые солисты театра – Айдан Гасанова, Хидаят Алиев, Эмин Зейналлы под управлением главного дирижера театра, заслуженного деятеля искусств Фахраддина Атаева исполнили композицию Sən elə bir zirvəsən. Автор музыки композиции – Кямал, автор слов – Баба Везироглу.

Отметим, что первое выступление недавно сформированной группы прошло в сопровождении солистов оркестра – Мурада Керимова, Дерьи Исмаилова, Нигяр Гасанли, Расула Лятифзаде, Атабея Исмаилова и Рамина Мусаева.

Каждый из участников проекта записал свою партию из дома, затем записи были смонтированы в один ролик.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)