Baku Book Center провел "Час чтения" книг Бахрама Багирзаде для детей (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский книжный центр (Baku Book Center) в субботу провел онлайн-мероприятие в поддержку заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде, зараженного коронавирусом и находящегося в стабильно критически тяжелом состоянии в Центральном таможенном госпитале, сообщает Trend Life.

Гостем традиционного проекта Центра "Час чтения" стал журналист МИА Trend Вугар Иманов, который прочитал для слушателей отрывки из книг заслуженного артиста для детей на азербайджанском и русском языках -"Баку для детей" и "Транспорт Баку" .

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был подключен к аппарату устройству ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация - специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма).

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Джани Бабаева)