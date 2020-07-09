Состоялось открытие онлайн-школы заслуженной артистки Азербайджана Инары Бабаевой

БАКУ /Trend Life/ - Солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, доцент кафедры эстрадной и популярной музыки Государственного университета культуры и икусттв, заслуженная артистка Инара Бабаева открыла онлайн-школу вокала, сообщили Trend Life в пресс-службе Mədəniyyət TV.

"В связи с пандемией коронавируса многие перешли на дистанционный и виртуальный способ обучения. Основная идея школы - обучать молодежь, ставить перед собой новые творческие задачи и решать их. Обучение ведется на родном языке, учитывая все особенности учащегося. Преимущества онлайн-обучения заключаются в гибком графике и программе обучения. Всё, что вам нужно сегодня, – это ноутбук или смартфон. Вам не нужно никуда идти или ехать, вы можете заниматься дома или в другом месте, где есть доступ к интернету. Традиционная очная форма занятий может быть просто недоступна для работающих семейных людей. А занимаясь с педагогом, студенты могут выбрать свой темп работы, что значительно снижает стресс. Даже незначительного успеха можно достичь лишь ежедневным трудом, преодолевая много сложностей улучшая свои навыки и квалификацию", - отметила Инара Бабаева..

В программу обучения входят - механика звукоизвлечения, правильное вокальное дыхание, высокая певческая позиция, певческая артикуляция, грудное, микстовое и головное пение, знания о расширении диапазона, устранение психологических зажимов, пластика движений певца и работа с микрофоном, основы актерского мастерства, режиссура концертного номера. Желающие могут связаться в соцсетях Instagram или Facebook - inarababayevaofficial или позвонить по телефону 0503681600.

(Автор: Вугар Иманов)