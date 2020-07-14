"Axırıncı aşırım" - 50 лет! Как Аббасгули бек, Кербелаи и Гямло боролись с армянскими дашнаками (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life интересный материал о культовом азербайджанском фильме «Последний перевал» (Axırıncı aşırım), снятом режиссёром Кямилем Рустамбековым на киностудии «Азербайджанфильм» по мотивам романа Фармана Керимзаде «Снежный перевал» (Qarlı aşırım), основанного на реальных событиях. Съемки фильма начались в 1970 и завершились в 1971 году. Этот фильм входит в золотой фонд национального кинематографа, а цитаты из картины ушли в народ и по сей популярны.

В картине был задействован блестящий актерский состав - Гасан Мамедов (Аббасгули бек Шадлинский), Адиль Искендеров (Кербелаи Исмаил), Мелик Дадашев (Гямло), Гамлет Ханизаде (Талыбов), Гасан Турабов (председатель колхоза Халил), Шамси Бадалбейли (председатель райкома Шабанзаде), Шахмар Алекберов (большевик Иман), Тамилла Рустамова (супруга Имана), Абдул Махмудов (большевик Бейляр), Эльхан Гасымов (Вели из отряда Кярбалаи Исмаила) и другие.

Сюжет фильма и настоящая правда

В фильме рассказывается о первых годах становления Советской власти в одном из горных сёл Карабахлар в 1930 году. В этот период происходит коллективизация, но против этого выступает землевладелец Кербелаи Исмаил и вместе с Гямло, его правой рукой, организует вооруженное сопротивление. И тогда Советская власть принимает решение выслать отряд для подавления мятежа, как это было ранее сделано с другими кулаками и выступившими против большевиков. Однако, для предотвращения кровопролития на переговоры отправляется Аббасгули бек Шадлинский, старый друг Кербелаи Исмаила, ставший коммунистом. Вместе со своим другом Халилом и большевиком Талыбовым они отправляются в Карабахлар . Во время встречи Аббасгули бек говорит, чтобы Кербелаи сложил оружие, вести войну с Советской властью бессмысленно, что у Исмаила нет ни армии, ни пушек. Кербелаи же обвиняет Советскую власть в несправедливом отношении к нему и отвечает «Зато у нас есть честь и достоинство, продержимся». Не добившись желаемого результата, большевики возвращаются обратно. Гямло хочет убить посланцев, заявляя, что они вернутся с отрядом и всех уничтожат. Кербелаи Исмаил запрещает, ссылаясь на старую дружбу, неприкосновенность гостя, и помощь Шадлинского в возвращении тела его убитого сына. Однако, при переходе через перевал большевиков догоняет Гямло со своим отрядом и уничтожает их. С ним же расправляется брат Худаяра, ранее убитого Гямло за содействие Советской власти. Фильм заканчивается сценой похорон Аббасгули бека и видами на перевал, который стал последним в жизни большевика и последним пристанищем мятежников...

В реальной жизни Гямло не убивал Аббасгули бека, как это показано в фильме. Более того, в первоначальном варианте картины Гямло погибает от руки Кербелаи Исмаила, который был в гневе, что тот ослушался и убил его друга Аббасгули бека. Но советской цензуре не понравилось, что режиссёр показал Кербелаи Исмаила как героический образ. Тогда Кямиль Рустамбеков внес изменения и представил так, что Гямло убивает брат Худаяра. Однако, в финальной сцене, если внимательно вслушаться, один из людей Кербелаи Исмаила кричит «Кербелаи убил Гямло». Странно, что этот момент упустили из виду.

Реальные персонажи фильма

Персонажи фильма Кербелаи Исмаил, Аббасгули бек Шадлинский и Гямло существовали и в реальной жизни. Хотя в фильме Кербелаи Исмаил и Гямло представлены отрицательными персонажами, на самом деле они боролись за независимость Азербайджана (как известно, в 1918 -1920 была создана Азербайджанская Демократическая Республика, которая была уничтожена 11-й Красной армией большевиков) и против армянских дашнаков (дашнаки - армянская националистическая террористическая организация Дашнакцутюн, действовавшая на территории Российской империи, Османской империи (Турции), Ирана, США, ряда стран Европы).

В реальной жизни Аббасгули бек Шадлинский, Кербелаи Исмаил и Гямло (настоящее имя Гамберали Аббасов) были не только друзьями, но и вместе боролись против армянских дашнаков в 1905-1918 годах. Более того, Аббасгули бек Шадлинский и Кербелаи Исмаил были родственниками. Брат Кербелаи – Пянах и Аббасгули бек были свояками. Однако, после установления Советской власти, их пути разошлись. Они были уроженцами Ведибасарского округа Эриванского уезда Эриванской губернии, из соседних сел Беюк Веди, Чимен и Ханд, соответственно. Автор романа «Снежный перевал» Фарман Керимзаде (1937- 1989) также родился в селе Беюк Веди.

Эриванская губерния - административная единица Российской империи в 1849-1917 годах. Азербайджан в те годы входил в состав Российской империи. После российско-иранской войны и заключения Тюркменчайского договора 10 февраля 1828 года, придавшего официальный характер разделению Азербайджана на две части, на наши земли Царской Россией в 1828-1896 гг. из Ирана и Турции было переселено 2 млн. 200 тыс. армян. Из них около миллиона были поселены на западных землях Азербайджана, а оставшаяся часть – в Карабахской и Елизаветпольской (Гянджа) губерниях. При покровительстве русских царей, высших правительственных кругов, армяне стали притеснять азербайджанцев, проводить грабежи и массовые убийства мирного азербайджанского населения. В 1918 году на западных землях Азербайджана была создана Армения.

Аббасгули бек Шадлинский (1886-1930) - военный деятель, революционер, командир партизанского отряда «Красный табор», сыгравший значительную роль в борьбе в армянскими дашнаками, установлении советской власти в Армении и Нахчыване (ныне столица Нахчыванской автономной республики Азербайджана). В 1918 - 1919 годах он командовал силами самообороны родного села Беюк Веди против бесчинствующих армянских дашнаков. После установления Советской власти в Азербайджане стал коммунистом. А когда осенью 1920 года по инициативе коммунистов Нахчывана был сформирован партизанский отряд «Красный Табор», стал его командиром. Вначале отряд состоял из 200 бойцов-азербайджанцев, который очищал Нахчыван и Зангезур от армянских дашнаков, потом значительно расширился. Именно ему принадлежит роль в разгроме бандформирований Драстамата Канаяна, известного как генерал Дро (в 1921 году он бежал в Ливан. В годы Второй мировой войны совместно с Гарегином Нжде принял участие в формировании подразделений Армянского легиона в составе фашистского Вермахта. В 1945 году арестован американцами, но вскоре освобождён. Жил в Ливане, скончался в 1956 году в США. Это фашист перезахоронен в Армении как герой). За заслуги, оказанные в боях против армянских бандформирований, был удостоен ордена «Красного Знамени» от председателя Совнаркома Азербайджанской ССР Наримана Нариманова. В числе награждённых были также 18 азербайджанцев из его отряда. До конца 1922 года Шадлинский оставался в Нахчыване, руководил охраной государственной границы. С 1922 по 1928 год возглавлял ряд промышленных объектов Армянской ССР, после был назначен руководителем стройки цементного завода в селе Давалу. Был убит большевиками в 1930 году. Ему было 44 года.

Кербелаи Исмаил (1870 -1948) один из героев азербайджанского сопротивления в сёлах Ведибасарского махала - сначала против царского режима России, а затем - армянских дашнаков и Советской власти. Со своим отрядом он также участвовал в боях в Гяндже, Лянкяране, Гянджабасаре и Гараязы за независимость Азербайджана. После установления Советской власти в Азербайджане в 1920 году, не смерился с этим и сражался против большевиков. Вместе с близкими родственниками, Гямло и своим отрядом вёл героическую борьбу против Советской власти. Кербелаи Исмаила очень уважали в народе и постоянно помогали ему. Поэтому его долго не могли поймать большевики. Но в 1931 году был вынужден перебраться в село Дашбурун Игдырской области Турции, где его ждла дальнейшая борьба. Дело в том, что в Игдыре народ также страдал от армянских дашнаков. За короткое время Кербелаи Исмаил объединил вокруг себя людей и нанёс сокрушительный удар по армянским бандформированиям. Основатель и первый президент Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк с большим уважением относился к этой личности. В Турции он взял себе имя фамилию Чимен, как называлось его родное село. Великий герой Кербелаи Исмаил скончался в 1948 году в возрасте 78 лет. Его могила находится в этом же селе Дашбурун, а над ним развевается флаг независимого Азербайджана. Последними его словами были «Похороните меня рядом с дорогой, когда мои родственники и земляки будут проходить рядом, чтобы я чувствовал их». Ежегодно 28 апреля отмечается его день памяти, который также является Днем памяти шехидов, павших в борьбе с армянскими националистами в западном Азербайджане. У него было шестеро сыновей и дочь. Старший сын Ядулла стал жертвой кровной мести. Сыновья Асадулла, Фирудин, Джамаладдин, Гусейн и брат Али были репрессированы и расстреляны в Ереване в 1937 году. Его супруга Сакина ханум и самый маленький сын Гасан, брат Исрафил и другие близкие родственники были сосланы в Казахстан. Только его дочь Захра, будучи замужем, избежала ссылки. Родные Кербелаи Исмаила смогли вернуться в Азербайджан только в 1953 году после смерти Сталина.

Гямло (Гамберали Аббасов, 1893-1931), был грозой армянских головорезов, и также боролся за независимость Азербайджана. Это был настоящий герой - очень сильный и храбрый воин, меткий стрелок, верный друг и очень справедливый человек, который прославился во всей западной части Азербайджана (на этой территории ныне находится Армения). Одно время даже воевал в составе «Красный Табор» Аббасгули бека Шадлинского, но потом, поняв истинные цели большевиков, покинул отряд и стал воевать против Советской власти. Интересно, что его брат Вели был назначен председателем созданного колхоза в родном селе Ханд. И тогда Гямло объединяется с Кербелаи Исмаилом, который находился в горном селе Коланлы Карабахларского района. Это село находилось в труднодоступном районе и его взятие могло принести большевикам большие потери. Более того, большой отряд был сформирован Гямло из жителей близлежащих 72 сел. Тогда было решено послать на переговоры Аббасгули бека Шадлинского с другом Халилом и большевиком Талыбовым. Они переночевали в доме Вели, но не встретившись с Кербелаи Исмаилом и Гямло отправились обратно. Вернее, Кербелаи Исмаил не захотел с ним встречаться, зная о цели визита, потому как не мог отказать Шадлинскому и в то же время, не хотел принимать условия Советской власти о сдаче. И когда в 4-5 км от села раздались выстрелы, жители побежали туда, куда также направились Кербелаи Исмаил и Гямло, найдя тела Шадлинского и Халила. Многочасовые поиски тела Талыбова не принесли результата. Стало известно, что большевики специально решили устранить Шадлинского, чтобы свалить убийство на Кербелаи Исмаила и Гямло, скомпрометировав их в глазах народа. К тому же, Шадлинский был беком и уже не находился на военной службе. Всем известно, как Советская власть использовала таких людей, а потом устраняла.

В 1931 году Гямло вместе с Кербелаи Исмаилом также отправился в Турцию. Здесь состоялась их встреча с Ататюрком, который предложил им остаться в Турции. Кярбалаи Исмаил принял предложение, но Гямло ответил, что должен вернуться, так как его близким угрожает опасность. Ататюрк в память подарил ему бухарскую папаху. Возвращение было опасным, так как он был одним из самых разыскиваемых в те годы врагом Советской власти в Азербайджане. Когда он вернулся домой, об этом узнал его кум и пригласил к себе домой на праздник Гурбан. Гямло всегда носил с собой оружие, но в этот раз решил пойти без него. А когда ему путь из дома преградила супруга Тохфе ханум (у них было две дочери и два сына) и сказала, чтобы он взял оружие, ответил: «В такой праздничный день, да еще и с оружием в гости к родственникам не ходят». В гостях было 18 человек, которые набросились на Гямло и убили его, желая выслужиться перед Советской властью. Узнав об этом подлом злодеянии, храбрая женщина, взяв оружие устроила стрельбу во дворе кума Гямло. Гости разбежались, но началась кровная месть между их родами. По происшествии времени, 17 из 18 нападавших нашли мертвыми. В роде Гямло тоже было немало жертв. Трагедия на этом не заканчивается. Из четверых братьев Гямло – Вели и Немата убивают армянские дашнаки, Билал умирает в ссылке. И вся эта история остается в памяти благодаря самому младшему брату Гямло - Мехтигулу. А когда вышла книга Фармана Керимзаде «Снежный перевал» близкие Гямло написали писателю письмо протеста, который представил их любимого и отважного человека в негативном свете…

Воспоминания актеров фильма

Большую роль в создании декораций того времени сыграл заслуженный художник Надир Зейналов, а автором музыки был лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР, народный артист СССР Ариф Меликов. В фильме множество перестрелок и использовалось настоящее оружие. Каждый из актеров, принимавший участие в скачках на конях, исполнял сам. Однако, места падения и трюки выполняли каскадеры. Также показывается жизнь в деревне, которая была специально создана в Гобустане, а внутреннее убранство домов - в павильоне «Азербайджанфильм». Отметим прекрасную операторскую работу Расима Исмайлова.

Народный артист Азербайджана Абдул Махмудов (Шейх Абдул Махмудбеков) сыграл в фильме большевика Бейляра: «Название фильма «Последний перевал», вместо «Снежный перевал», было выбрано потому, что пришлось бы снимать в зимнее время года, а технически в те годы это было трудно сделать, и необходимо было подобрать соответствующий пейзаж. Тогда не было такого компактного кинооборудования как сегодня, а снимать в холода, в заснеженных горах представлялось очень трудоемким и длительным по времени. В одном из эпизодов Гямло должен был врезать сильную пощечину Бейляру. Режиссер сказал, чтобы я положил в рот небольшой кулечек с вареньем, и когда меня ударят, надо было раскусить его – якобы пошла кровь. Так вот, Мелик Дадашев, исполнитель роли Гямло, настолько сильно врезал мне, что я действительно отлетел в сторону и ударился головой об оконную раму - сломался зуб, разорвалась губа и пошла настоящая кровь. Все вокруг испугались! С трудом пришел в себя, а от страшной боли проглотил этот кулечек с вареньем. Этот эпизод и вошел в фильм. Шрам на губе до сих пор остался. Еще один кадр связан со сценой убийства Аббасгули бека, когда от пули врага он падает со скал. Съемки проходили в Гобустане. Этот момент должен был играть каскадер, но, сколько ему ни говорили, чтобы не смотрел в кадр, до него не доходило. Наконец, исполнитель роли Аббасгули бека Гасан Мамедов сказал, что сам сыграет этот момент. Но он настолько неудачно упал, что разбил себе все тело и до конца съемок мучился от болей».

Заслуженный артист Азербайджана Эльхан Гасымов сыграл в фильме Вели из отряда Кербелаи Исмаила: «Режиссер фильма Кямиль Рустамбеков был воспитанником директора киностудии «Азербайджанфильм», народного артиста СССР Адиля Искендерова, который играл Кярбали Исмаила. И поначалу, почитая своего учителя, сторонился давать ему указания по съемкам. Когда Адиль Искендеров это понял, сказал ему: «На съемочной площадке я актер, а ты режиссер. Ты здесь главный». После фильма, когда поехали в село Беюк Веди к Фарману Керимзаде, ко мне подошел один человек и стал пристально рассматривать меня. А потом сказал: «В фильме ты сыграл моего дедушку, и вы очень похожи внешне». Это роль очень дорога мне, так как сыграл человека, который до конца не изменил своей идее. К сожалению, большая часть кадров с моим участием не попала в фильм. Еще один интересный факт. В 1972 году фильм был переведен на русский язык и с успехом представлен на Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси. За создание лучших мужских ролей были удостоены сразу два актера из этого фильма – Гасан Мамедов и Адиль Искендеров. Сразу же во время вручения премии, Адиль Искендеров прямо на сцене отдал свой приз Мелику Дадашеву, сказав «Он лучше меня сыграл мужскую роль». И, что самое интересное, на том момент они были в ссоре и не разговаривали друг с другом. Вот такие благородные люди были в те времена».

Вот такая история фильма и настоящей жизни персонажей картины.

Статья подготовлена по материалам из открытых источников

(Автор: Вугар Иманов)