Юбилей Мамедсафы Гасымова: Воспитание боевого духа и готовность защищать Родину (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня потрясающему актеру кино и Государственного театра YUĞ, профессору Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ), народному артисту Мамедсафе Гасымову (Мамед Сафа) исполнилось 60 лет, сообщает Trend Life.

Мамедсафа Гасымов родился 25 июля 1960 года в Шабране. Выпускник Бакинского культурно-просветительского техникума, актерского факультета Азербайджанского института искусств (ныне АГУКИ). Профессиональную деятельность начал с 1985 года в Учебном театре известного театрального деятеля Вагифа Ибрагимоглу. Снимался в около тридцати фильмах киностудии "Азербайджанфильм", среди которых такие картины как "Cavid ömrü", "Dolu", "Əbədi ezamiyyət", "Fatehlərin divanı", "Köpək", "Mayak", "Məhkumlar", "Ovsunçu", "Sahə", "Sübhün səfiri", "Tərsinə çevrilən dünya", "Hökmdarın taleyi" и т.д. Помимо театра YUĞ, также воплотил образы ряда исторических персонажей на сцене Государственного академического национального драматического театра. Его харизматические роли всегда привлекают любителей театра и кино, особенно, в патриотических картинах.

"Наша земля находится под армянской оккупацией и каждый должен сделать все, чтобы возвратить наши земли. Каждый гражданин страны должен обладать высокими патриотическими и морально - нравственными качествами, искренне любить свою Родину и быть готовым к войне, чтобы осободить свои земли от армянских агрессоров. Воспитание боевого духа должно начинаться с детских лет", - говорит Мамедсафа Гасымов.

По его словам, он не чувствует себя актером, и проживает жизнь каждого своего героя.

"Профессия актера не знает границ в своем искусстве и мастерстве, и каждый, кто живет в ней, лишь соприкасается с этой бесконечностью. В народе есть такая фраза "Этот мир как окно - каждый приходит, смотрит и уходит". У каждого из нас есть свое окно в мир. Оно, конечно, не физическое, оно условное. Окно в мир - это наша система ценностей, через которую мы воспринимаем все происходящие вокруг нас события. Это экран, благодаря которому мы видим все, что происходит вокруг. Такова наша жизнь…Эта профессия как приносит славу, так и очень жестока, не всем удается реализовать свой потенциал. Были актеры с блестящими способностями и данными, но так и не нашли себя в этой жизни. Поэтому благодарю Всевышнего за подаренную мне эту судьбу!", - рассуждает артист.

Мамедсафа Гасымов считает, что у нас много талантливой молодежи и немало актеров, которые могли бы сниматься в фильмах режиссеров с мировым именем. Главная проблема заключена в незнании соответствующих языков и отсутствии профессиональной продюсерской деятельности в сфере международного кинематографа.

"С годами я чувствую, что во мне сидит непоседливый мальчик, драчун, с которым нахожусь в постоянном противостоянии. Стараюсь его контролировать, чтобы не дал волю эмоциям, не соответствующим моему возрасту. Но все же понимаю, что этот ребенок так и останется во мне. Иногда задумываюсь, что когда физический возраст не позволит, и иссякнет внутренняя энергия, уйду со сцены. Но с другой стороны, актер ведь должен умереть на сцене…У поэта есть перо, у хирурга-скальпель, у художника – кисть. А что есть у актера? Это его душа, которая всегда остается в созданных образах. Жизни одного человека не достаточно, чтобы быть актером…", - заключает народный артист.

От имени АМИ Trend желаем Мамедсафе Гасымову дальнейших творческих свершений!

В статье использованы материалы из открытых источников в интернете

(Автор: Вугар Иманов)