В Лондоне продали автопортрет Рембрандта за рекордную сумму

Картина Рембрандта (Харменс ван Рейн, 1606-1669) была продана на аукционе в Лондоне за рекордные £14,5 млн ($18,7 млн). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщили в аукционном доме Sotheby's.

Предварительно картину оценили в £12-16 млн ($15-20 млн), ее пытались приобрести шесть коллекционеров.

Она была написана в 1632 году, когда художнику было 26 лет. Картина считается очень редкой.

По данным Sotheby's, это одна из двух картин, на которой Рембрандт изобразил себя в парадной одежде — в воротнике и черной шляпе.

Предыдущий автопортрет мастера, установивший рекорд, был продан за £6,9 млн.