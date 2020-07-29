Tim Winter из Таиланда: Мой дом – не место для войны, мой дом – Нагорный Карабах (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Во многих странах мира проходят массовые акции в знак протеста против постоянных армянских провокаций и оккупации двадцати процентов территории Азербайджана. Наши соотечественники призывают международные организации и мировое сообщество осудить агрессивную политику Армении, оккупацию Нагорного Карабаха и 7 соседних районов Азербайджана Арменией и потребовать немедленного выполнения резолюций ООН об освобождении этих территорий и возвращения беженцев.

Молодой азербайджанский поэт и музыкант Тимур Алибалаев ( псевдоним Tim Winter) представил в соцсетях трогательное видео с авторской композицией "Карабах", в поэтической форме выразив протест происходящим событиям, сообщает Trend Life.Тимур Алибалаев вместе с супругой Натаван на протяжении около пяти месяцев находятся в Таиланде, куда поехали отдохнуть, но вследствие закрытия границ из-за пандемии коронавируса не могут вернуться домой. В данное время находятся на острове Пхукет, где и был снят видеоролик. Проживающий в Таиланде соотечественник, бизнесмен Гюндуз Гасымлы предоставил бесплатное жилье и помощь азербайджанцам, оказавшимся в затруднительном положении.

(Автор: Вугар Иманов)