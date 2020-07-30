"Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова откроет Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский"

БАКУ /Trend Life/- 14–16 августа на Приморской сцене Мариинского театра пройдут премьерные показы балета "Тысяча и одна ночь" на музыку выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, открывающие V Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт учреждения.

Хореограф-постановщик спектакля — главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев.

"Музыка для балета "Тысяча и одна ночь" написана выдающимся азербайджанским композитором Фикретом Амировым. Музыка потрясающе красивая, очень танцевальная, балетная и колоритная. Хореография балета решена в неоклассическом стиле с пластикой, отражающей красочную палитру восточных танцев. Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра сегодня насчитывает около 90 артистов. Это уже тот состав, при котором можно делать масштабные полотна", - отметил Алиев.

(Автор: Джани Бабаева)